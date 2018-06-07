В Екатеринбурге отложили мусорную реформу – грядет смена регоператора?

Как и сообщал ранее «Новый День», в Свердловской области перенесли мусорную реформу – платить по-новому за хранение, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов жители Екатеринбурга и прилегающих территорий будут не с 1 июля, как заявлялось, а с 1 ноября. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, ввести плату для Екатеринбурга раньше, чем для других территорий, было бы несправедливо.

«Это решение продиктовано, во-первых, необходимостью соблюдения интересов и обеспечения равных прав для всех жителей области, независимо от того, на какой территории они проживают, во-вторых – целесообразностью синхронизации системных процессов управления ТКО в работе региональных операторов», – сказал он.

Крайний срок начала действия реформы для регионов – 1 января 2019 года. Мусором с Восточной зоны, куда входит Екатеринбург, будет заниматься ЕМУП «Спецавтобаза». Ею руководит экс-депутат заксо Нафик Фамиев, который недавно попал в больницу в Нижнем Новгороде при неизвестных обстоятельствах. При этом и сам Фамиев, и Смирнов заявляли, что к концу мая тариф на обращение с ТКО будет защищен в Региональной энергокомиссии, но, как уже писал «Новый День», к началу июня этого не произошло. По одной из версий, из-за временной нетрудоспособности директора САБ, по другой – из-за попыток операторов других зон оспорить результаты конкурса и заполучить и Восточную.

Остается отметить, что поручение перенести реформу на 1 ноября подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его давние партнеры Артем Биков и Алексей Бобров уже оспорили результаты конкурса в Северной зоне, хотя там был определен победитель – «ГК-ТагилСпецТранс». УФАС Свердловской области «зарубила» результаты по жалобе компании «Рифей», которая считается близкой к структурам Боброва и Бикова. Впоследствии именно эта фирма и стала «мусорным» регоператором территории с центром в Нижнем Тагиле.

Добавим, ранее замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов заявил, что региональные операторы планируют инвестировать в развитие объектов Северной административно-производственной зоны 3 миллиарда рублей, Западной – 1,5 миллиарда, Восточной – 5 миллиардов рублей. Их задачей станет строительство объектов утилизации, захоронения и переработки отходов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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