Жизнь директора МУП «Спецавтобаза» вне опасности

Состояние директора екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Нафика Фамиева, который в выходные попал в больницу в Нижнем Новгороде, достаточно стабильно.

Как рассказал РИА «Новый День» один из друзей экс-депутата, его жизни ничего не угрожает, скоро он поправится.

Напомним, в субботу бывший депутат свердловского заксобрания Нафик Фамиев попал в больницу в Нижнем Новгороде. По информации агентства, причиной госпитализации стал сердечный приступ. Перед этим Фамиев сообщил в соцсети, что приехал в Новгород, чтобы изучить местный опыт сортировки мусора.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

Кабинет мэра Екатеринбурга останется пустым до сентября. / Флаг Свердловской области разрешат поднимать над гордумой. / В сезон отпусков вылететь за рубеж не смогут 47 тысяч свердловских должников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»