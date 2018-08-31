Бывший депутат Нафик Фамиев объявил о своем уходе с поста директора ЕМУП «Спецавтобаза»

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья. «Сегодня последний день моей работы в МУП Спецавтобаза... Решение мое, уволился по собственному желанию. Надо восстановиться после серьезной операции, набраться сил. Не хочу быть обузой. Планов пока нет», – написал он сегодня на своей странице в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», в июне в Свердловской области перенесли мусорную реформу – платить по-новому за хранение, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов жители Екатеринбурга и прилегающих территорий будут не с 1 июля, как заявлялось, а с 1 ноября. Мусором с Восточной зоны, куда входит Екатеринбург, будет заниматься ЕМУП «Спецавтобаза». С января 2018 года ею руководил экс-депутат заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев. В мае он попал в больницу в Нижнем Новгороде при довольно странных обстоятельствах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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