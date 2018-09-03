ЕМУП «Спецавтобаза» возглавил замминистра природных ресурсов

Новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» стал Сергей Пономарев, в последние месяцы занимавший пост замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом сообщили РИА «Новый День» в городской администрации.

До того, как попасть в свердловское минприроды, Сергей Пономарев несколько лет занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Еще раньше он был одним из топ-менеджеров группы компаний СВЭЛ.

Напомним, сянваря 2018 года ЕМУП «Спецавтобаза» руководил экс-депутат заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев. В мае он попал в больницу в Нижнем Новгороде при довольно странных обстоятельствах, а в минувшую пятницу заявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

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