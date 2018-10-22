Бывший депутат от КПРФ получил высокий пост в Спецавтобазе

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров сменил род деятельности: теперь он является заместителем директора по развитию ЕМУП «Спецавтобаза».

Как рассказал РИА «Новый День» сам Мансуров, его работа связана в основном с юридическим сопровождением деятельности предприятия, корректировкой рабочих документов в соответствии с последними изменениями в законодательстве, составлением проектов договоров. Добавим, что до конца августа Спецавтобазу возглавлял другой бывший депутат от КПРФ – Нафик Фамиев, но затем его сменил на посту Сергей Пономарев, в последние месяцы занимавший пост замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Напомним, ЕМУП «Спецавтобаза» – один из трех региональных операторов по вывозу, сортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов, в зону его ответственности входит Екатеринбург и вся восточная часть области. Сбор мусора по новым правилам начнется с января 2019 года. С этого момента жители должны будут платить за вывоз мусора региональному оператору, а тот ‒ по результатам проделанной работы ‒ перевозчикам, полигонам и мусоросортировке. Изначально планировалось начать мусорную реформу в июле текущего года, затем сроки перенесли на ноябрь, теперь – на январь.

Екатеринбург, служба информации

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