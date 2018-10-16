Мусорную реформу в Свердловской области перенесли на 2019 год

На Среднем Урале в очередной раз отсрочили внедрение новой системы обращения и вывоза твердых коммунальных отходов. Мусорная реформа начнет действовать не в ноябре, как планировалось раньше, а с 1 января 2019 года. Об этом сегодня сообщил глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам министра, перенос сроков реформы вызван изменениями в федеральном законодательстве. Во-первых, потребуется корректировка областной территориальной схемы обращения с ТКО из-за нового постановления правительства РФ. Вторая причина – отсутствие федеральной методики расчета и утверждения тарифов на работу региональных операторов. Этот документ должен появиться в декабре 2018 года.

«Информация о переносе сроков реформы официально доведена и до муниципальных образований, и до региональных операторов. До этого времени все вопросы по сбору, транспортировке и утилизации коммунальных отходов по-прежнему находятся в ведении органов местного самоуправления», – сказал Николай Смирнов.

Напомним, по новым правилам, жители должны платить за вывоз мусора региональному оператору, а тот ‒ по результатам проделанной работы ‒ перевозчикам, полигонам и мусоросортировке. В Екатеринбурге регоператором стал МУП «Спецавтобаза», предприятие было выбрано по конкурсу. Изначально планировалось начать мусорную реформу в июле текущего года, затем сроки перенесли на ноябрь. Из-за этого осенью в Екатеринбурге возникли проблемы с вывозом мусора. Стихийные свалки образовались сразу в нескольких районах – в частном секторе и во дворах многоэтажек. Прокуратура объявила предостережение вице-мэру Екатеринбурга Евгению Архипову, после этого ситуация нормализовалась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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