В РЭКе начали утверждение тарифов по «мусорной» реформе

В Региональной энергетической комиссии Свердловской области сегодня проходит заседание правления, на котором будут рассматривать «вопрос об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области». Правда, речь пока не идет о тарифах для населения.

Как пояснили «Новому Дню» в минЖКХ, сегодня в энергокомиссии должны установить ставки для полигонов за размещение ТКО. Следующее заседание правления РЭК намечено на 5 декабря – и уже в этот день регоператоры представят свое видение тарифов для жителей региона за вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора, а Региональная энергокомиссия утвердит их.

Напомним также, что сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск тюменской компании «Рифей» (связанной с энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза». Тюменцы пытаются оспорить результаты конкурса, по итогам которого екатеринбургское предприятие стало регоператором в Восточной зоне региона. Первое заседание для рассмотрения по существу прошло в минувший понедельник, однако по ходатайству юристов к нему в качестве третьего лица была привлечена прокуратура, поэтому слушание перенесли на 3 декабря.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

«Новый День» – новые победы. Сюжет агентства о 13-летнем конструкторе стал лучшим на всероссийском конкурсе (ВИДЕО). / Суд арестовал имущество экс-руководителя интернет-ТВ «Малина» на 20 миллионов рублей (ДОКУМЕНТ). / Уральский политтехнолог Александр Устинов подозревается в крупном мошенничестве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»