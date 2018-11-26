Заседание по «мусорному» спору между «Спецавтобазой» и «Рифеем» снова перенесли

В Свердловском арбитражном суде сегодня начали рассматривать иск компании «Рифей», связанной с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, к региональному минЖКХ и екатеринбургской «Спецавтобазе». Тюменцы пытаются оспорить результаты конкурса, согласно которому ЕМУП был выбран региональным оператором т.н. мусорной реформы в Восточной зоне Свердловской области.

Представитель компании «Рифей» пояснил, что, по мнению истца, конкурс был проведен с нарушениями. «Конкурсная документация содержала ряд положений, противоречащих законодательству, в том числе ‒ возложение на победителя конкурсного отбора обязанностей, которые противоречили на тот момент законодательству, что ввело в заблуждение других потенциальных участников торгов. Например, обеспечение строительства объектов, связанных с обращением ТКО, ‒ сказал он. – Вы приходите к нам на заседание, мы все озвучим».

Также он заявил, что победителю конкурса должны были присвоить статус регоператора на 10 лет, а в итоге присвоили ‒ на 12, что в «Рифее» также считают незаконным. На вопрос, почему представитель истца обратился в суд только сейчас, а не сразу по завершении конкурсных процедур, юрист пояснил, что это не противоречит закону. «Мы используем сроки, предусмотренные законом. Если б мы пришли летом, вы бы сказали, почему не пришли весной. Если б пришли весной, спросили, почему не пришли зимой», ‒ отметил он.

Напомним, что до крайнего срока, когда реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами должна начать действовать по всей стране, остается чуть больше месяца. Дедлайн ‒ 1 января 2019 года. Также на следующей неделе должно состояться заседание правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, где РЭК должна утвердить тариф регоператора для населения, однако этого может и не произойти, поскольку сегодня Арбитражный суд перенес слушание на 3 декабря. Министерство ходатайствовало о привлечении в качестве третьего лица прокуратуры Свердловской области. «Учитывая социальную значимость реформы, возможные риски срыва сроков перехода на новую систему, могут быть затронуты права получателей коммунальной услуги», ‒ пояснили свою позицию юристы министерства.

Суд ходатайство удовлетворил, следующее заседание состоится 3 декабря в 11:30.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

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