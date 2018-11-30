В Свердловской области обновили схему полигонов перед «мусорной реформой»

В Свердловской области утверждена новая редакция территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в ДИПе, в документе актуализированы нормативы накопления мусора, общие объемы образования ТКО, а также указаны новые данные о количестве лицензированных полигонов и контейнерных площадок в муниципалитетах.

По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, предыдущая терсхема была принята в 2016 году, и за этот период многие вводные поменялись. Например, в Екатеринбурге количество площадок накопления отходов за два года выросло в полтора раза. Главную задачу, которую власти ставят перед собой – это сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов и развитие переработки. «Лет через пять мы должны выйти на пропорции, когда на вторсырье будут направляться 60% отходов. Это в 10 раз больше, чем сегодня», – отметил чиновник.

В новой областной территориальной схеме остались 40 полигонов, включенных в госреестр. Это только 12% от общего количества действующих сегодня объектов по размещению отходов. При этом в Свердловской области будут построены 12 мусоросортировочных комплексов. По словам замминистра, планы по строительству предприятий коррелируют с нацпроектом «Экология».

Напомним, «мусорная реформа» в Свердловской области начнется с 1 января 2019 года. По новым правилам, жители должны платить за вывоз мусора региональному оператору, а тот ‒ по результатам проделанной работы ‒ перевозчикам, полигонам и мусоросортировке. Тарифы для населения РЭК должен утвердить 5 декабря.

Екатеринбургу по-прежнему грозит мусорный коллапс из-за судебного спора между МУП «Спецавтобазой» (выбран регоператором по конкурсу свердловского министерства ЖКХ) и тюменской компанией «Рифей». Рассмотрение иска в очередной раз было перенесено на 3 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

Полиция возбудила уголовное дело из-за 11 пожаров в садах Екатеринбурга. / Куйвашев создал в правительстве новый орган, призванный бороться с коррупцией. / Студенты нижнетагильского колледжа пожаловались на холод в аудиториях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»