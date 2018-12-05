В Свердловской области утвердили тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия утвердила предельные тарифы по «мусорной реформе». Меньше всего будут платить жители тех домов, где вывозом мусора будет заниматься «Спецавтобаза».

Как сообщили в ДИПе, для жителей Екатеринбурга платеж будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе столицы региона – 0,261 кубометра с человека в месяц. Жители других населенных пунктов области будут платить из расчета 0,169 и 0,190 кубометра в месяц. Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 рублей за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» – 713,57 рублей за кубический метр, для ООО «Компания «Рифей» – 845,87 рублей за кубический метр. Это предельные тарифы, то есть выше планки регоператоры ценник задирать не смогут.

Отметим, тюменская компания «Рифей», которая выиграла конкурс на обслуживание Северной зоны, намеревалась брать за вывоз и утилизацию 1 кубометра мусора 1 173,9 рубля. Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что такая цена неоправданно высокая. В Екатеринбурге и Восточной зоне регоператором стала «Спецавтобаза», западную часть региона с центром в Первоуральске будет обслуживать ООО «ТБО «Экосервис».

Екатеринбург, служба информации

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