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Среда, 5 декабря 2018, 16:34 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловчане ищут организатора митингов против мусорной реформы

Сегодня Региональная энергокомиссия Свердловской области утвердила тарифы для населения на обращение с твердыми коммунальными отходами. За складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора жители Восточной зоны региона (самой крупной с центром в Екатеринбурге) будут платить по 150 рублей с человека. Ранее «Новый День» уже предполагал, что размер платы будет именно таким.

Однако только после официального оглашения тарифов начала подниматься волна народного негодования по поводу нового платежа. Как написал в своем фейсбуке бывший депутат ЗССО Евгений Артюх, к нему уже стали обращаться граждане, готовые выйти на митинги против введения реформы, которая стартует с 1 января 2019 года. «Люди, а кто у нас сейчас митинги организует? Вот пришло в личку от хорошего человека. «Евгений Петрович, здравствуйте. Может хоть кто-то организовать митинг против очередного грабежа ‒ на сей раз это мусорная реформа. Для моей семьи 450 рублей дополнительных расходов это очень большая сумма. Готов привести человек 15. Ну и призвать народ через все свои аккаунты», ‒ цитирует послание экс-депутат.

Напомним также, что свердловчане и ранее платили за обращение с ТКО ‒ тариф был включен в структуру строки «Содержание жилья». Областное минЖКХ разослало по муниципалитетам письмо с требованием сократить плату по этому пункту, однако разрыв не покроет новых расходов. Ранее расчет шел за квадратные метры ‒ в Екатеринбурге плата за обращение с ТКО варьировалась от 1 до 3 рублей, то есть, например, владелец квартиры площадью 40 «квадратов» платил от 40 до 120 рублей ежемесячно, вне зависимости от числа проживающих. Теперь же тариф рассчитывается по подушевому принципу, и чем больше в квартире зарегистрированных или фактически проживающих, тем выше плата.

Екатеринбург, Елена Сычева

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