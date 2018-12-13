«Мусорный протест» на Урале активизируется. Министр вышел в соцсети его гасить

«Мусорная» реформа, стартующая с января 2019 года, рискует вызвать больший взрыв народного негодования, чем даже повышение пенсионного возраста. Уже в нескольких регионах жители заявили о непомерных тарифах, по которым им придется платить за вывоз отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Свердловской области главным центром недовольства стал Нижний Тагил, столица Северной зоны, где региональным оператором определена компания «Рифей», которая относится к структурам энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. «Рифей» запросил самые высокие тарифы в регионе, и РЭК утвердила ставку в размере 704 рублей (без НДС) или 846 рублей (включая НДС) за кубометр.

Тагильская общественная организация «Экоправо» разместила в сети петицию, адресованную президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву. В ней говорится, что тариф неоправданно завышен. В качестве аргумента экологи приводят ссылку на более ранние высказывания свердловских чиновников. «Заместитель министра ЖКХ Егор Свалов на всех публичных мероприятиях в 2018 году всегда говорил жителям и специалистам, что тарифа больше 670 руб. за кубометр мусора в регионе не будет. Меньше может быть, а больше – нет. Но в итоге мы видим обратное», – указывают тагильчане.

Далее авторы петиции просят Путина и Медведева оказать содействие, чтобы тариф «реформы ТКО» был пересмотрен в меньшую сторону, «в связи с тем, что денежное состояние населения на данной территории России становится дефицитнее с каждым годом».

Свердловские власти уже отреагировали на петицию, правда, пока неофициально – через соцсети. На странице эколога Андрея Волегова с ним активно дискутирует пользователь по имени Николай Смирнов – исходя из содержания сообщений, лично министр энергетики и ЖКХ Свердловской области (фотографии у пользователя на странице нет). В ответ на утверждение, что тариф завышен, г-н Смирнов отмечает: «В экономике нет понятия мало и много. Тариф должен быть экономически обоснованным. Иначе весь мусор опять будет лежать в лесах, никакой промышленной сортировки и т. д. А сколько выкуривают и выпивают за месяц, я прекрасно знаю, хотя не пьющий и не курящий»; «И что обсуждать? Эти затраты необходимы для работы. От того, что кто-то скажет, что зарплату водителям установим 5 тыс., это не значит, что водитель будет за такие деньги работать»; «Я знаю, где и какие технологии используются. И поэтому отвечаю за стоимость».

Однако волна народного негодования по поводу нового платежа все же поднимается и в Свердловской области, о чем сообщил на днях бывший депутат ЗССО Евгений Артюх. «Люди, а кто у нас сейчас митинги организует? Вот пришло в личку от хорошего человека. «Евгений Петрович, здравствуйте. Может хоть кто-то организовать митинг против очередного грабежа ‒ на сей раз это мусорная реформа. Для моей семьи 450 рублей дополнительных расходов это очень большая сумма. Готов привести человек 15. Ну и призвать народ через все свои аккаунты», ‒ цитирует послание экс-депутат. Добавим, что кое-где недовольство «мусорными» тарифами уже выливается в митинги. Например, такой митинг пройдет в Красноярске 16 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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