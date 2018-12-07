Не повезло северянам и екатеринбуржцам – кто больше всех будет платить за мусор с 1 января

С 1 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами вынесут из тарифа «Содержание жилья» в отдельную строку. Большинству жителей Свердловской области платить по новым правилам придется больше. Во-первых, сейчас плата рассчитывается по площади квартиры и зависит от количества квадратных метров. Как правило, горожане платят от 1 до 3 рублей за квадрат. С нового года плата будет рассчитываться по подушевому принципу. Так что выиграют от нововведений только владельцы больших по площади квартир, проживающие одни. Во-вторых, впервые ставки будут применяться не только к собственникам жилья в многоквартирных домах, но и к владельцам частных построек. Ранее они оплачивали вывоз мусора условно добровольно, приобретая специальные мешки, в цену которых уже заложены расходы на вывоз ТКО. Теперь же платить будут все.

Впрочем, плата для жителей Свердловской области будет различаться. Во-первых, это будет зависеть от типа жилья ‒ квартира или частный дом. Во-вторых, от зоны ‒ их в регионе три, Северная, Восточная и Западная.

В Северной оператором стала компания «Рифей», которая относится к структурам энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Они запросили самые высокие тарифы в регионе ‒ РЭК утвердила ставку в размере 704,89 рубля за кубометр. В пересчете на нормативы потребления один житель многоквартирника будет платить 142,95 рубля, а житель частного дома ‒ 160,71 рубля в месяц. Чем больше людей прописано на жилплощади, тем выше будет плата.

В Западной зоне победила компания «ТБО «Экосервис». Здесь тариф существенно ниже ‒ 594,64 рубля за кубометр мусора. Жильцы многоэтажек будут отдавать по 120,58 рубля с человека в месяц, собственники домов в частном секторе ‒ 135,57 рубля.

Наконец, в Восточной зоне свое право быть регоператором отстояло МУП «Спецавтобаза», которое, впрочем, скоро станет частным предприятием. Тариф у МУПа ‒ 581,47 рубля за кубометр. Дороже всех реформа обойдется екатеринбуржцам, поскольку считается, что жители областного центра потребляют и мусорят больше в силу более высокого благосостояния. Жители квартир в уральской столице будут отдавать по 148,62 рубля с человека в месяц, частных домов ‒ 182,11 рубля с человека. Для жителей остальных населенных пунктов, попавших в Восточную зону, расклад будет другим ‒ 117,92 рубля для квартир и 132,57 для частного сектора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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