Мусорная реформа, которая начнет действовать в России с января 2019 года, затронет всех. Но по некоторым ‒ больно ударит. Не нужно знать высшую математику, чтобы прикинуть, насколько дороже будет стоить людям вывоз мусора. Я живу в квартире площадью 42 квадрата в обычной пятиэтажке и сейчас плачу 52,2 рубля в месяц за вывоз мусора. Это не прописано отдельной строкой ‒ все зашито в тариф «Содержание жилья». С нового года плата для меня вырастет почти в три раза ‒ до 148,62 рубля в месяц. В общем, некритично.

Этажом ниже моей квартиры ‒ на тех же 42 квадратах ‒ живет семья из четырех человек, мама, папа и двое детей. Сейчас все вместе они платят те же 52,2 рубля. С Нового года должны будут платить 594,48 рубля в месяц (расчет будет идти по подушевому принципу, а не исходя из площади квартиры, как сейчас, потому что услуга станет не жилищной, а коммунальной). То есть для этой семьи мусор станет дороже в 11,5 раза. Уже существенная разница.

При этом надо помнить: реформу продвигали под лозунгами «За чистую природу». Придут региональные операторы, построят новые мусоросортировочные заводы, а еще ‒ новые полигоны, вместо старых свалок, которые постоянно горят, изливают едкий инфильтрат и отравляют воздух, почву и подземные воды.

Оказалось ‒ так, да не так. Спасибо скажем свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Он пролоббировал поправки в федеральное законодательство, руководствуясь интересами компаний-регоператоров. С нового года мусор можно будет свозить и на нелицензированные свалки, что изначально было запрещено. Бросаться открывать с 1 января 2019 года новые, экологичные полигоны не нужно. Мол, пусть регоператоры сначала денег с населения соберут, подкопят резервы, а потом уже на эти средства и будут открывать современные площадки под мусор. Пока будем пользоваться старыми, наносящими вред окружающей среде, ‒ поправки разрешают не строить новые до 2023 года.

Словом, в ближайшие четыре года в мусорной сфере мало что поменяется. Только платить населению придется в три-пять-десять-пятнадцать раз больше. Посчитать, насколько вырастет плата за «Обращение с твердыми коммунальными отходами», каждый может сам.

То, что губернатору Куйвашеву наконец-то удалось продемонстрировать свои лоббистские возможности, ‒ замечательно. Только вот почему-то не в пользу людей, а в пользу бизнеса. Всей Северной зоной Свердловской области с центром в Нижнем Тагиле будет ведать компания «Рифей», принадлежащая друзьям-энергетикам главы региона Алексею Боброву и Артему Бикову. Вся Восточная зона с центром в Екатеринбурге отошла ЕМУП «Спецавтобаза», которую в следующем году приватизирует небезызвестный «Уралмаш».

А что люди? Будут платить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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