«Единожды заплатите – договор будет считаться заключенным»: в уральских чатах обсуждают, как обойти мусорную реформу

В уральских чатах распространяется информация, связанная с мусорной реформой. Она начинает действовать с 1 января 2019 года. Абсолютно все свердловчане ‒ и жители многоэтажек, и владельцы частных домов ‒ с этого дня будут платить по-новому за складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора. Регоператоры, которых в регионе три, должны заключить договоры со всеми, кого закон называет «мусорообразователи». Разумеется, подписывать бумаги с каждым жителем области не будут ‒ здесь будет действовать та же схема, которую некогда использовали при начале сборов за капремонт, напоминает «Новый День». Человек, оплативший услуги регионального оператора, будет автоматически соглашаться с публичной офертой и, соответственно, вступать в договорные отношения с регоператором.

В связи с этим в чатах в WhatsApp активно распространяется призыв не платить по квитанциям. Приводим текст сообщения: «Уважаемые земляки! С 1 января в Свердловской области стартует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Собирать и вывозить мусор будет региональный оператор (в восточных районах области это «Спецавтобаза») и его подрядные организации. Стоимость услуги ориентировочно будет составлять 160 рублей в месяц с одного человека, прописанного в доме (квартире). Так, если у Вас в доме прописано 6 человек, придется выложить около 1000 рублей в месяц. В последующем этот тариф будет повышаться. Извещение об оказании этой услуги Вам будет направлено в виде оферты (предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора). Внимательно прочтите его. Достаточно будет расписаться и единожды оплатить предложенную услугу, и договор будет считаться заключенным со всеми вытекающими последствиями: дальнейшим начислением сумм, задолженностей (если откажетесь позднее оплачивать) и пеней за неуплату. Если вас будут устраивать условия, предложенные оператором, то, конечно, вам следует подписать и оплатить квитанцию. Если же условия договора или цена услуги вас не устраивает, просто игнорируйте эту платежку. Направленный Вам документ постарайтесь сохранить, возможно, в суде он будет единственным доказательством Вашего отказа от заключения договора. В случае, если в этом документе указаны ваши персональные данные (адрес, ФИО, количество прописанных в доме), советуем обратиться в прокуратуру, т.к. региональный оператор, вероятно, незаконно завладел вашими персональными данными. Это серьезное уголовное преступление. Отнеситесь, пожалуйста, со всей внимательностью к этому процессу, т.к. при неосторожном заключении договора в дальнейшем расторгнуть его можно будет только через суд, а суммы задолженности за это время могут вырасти до неподъемных. Просим переслать это письмо Вашим друзьям в Одноклассниках, ВК или Фейсбуке, всем, кто может пострадать при неосторожном контакте с мусорной реформой», ‒ говорится в сообщении.

Пока неясно, будет ли у свердловчан возможность саботировать реформу ‒ это возможно только в том случае, если квитанции на обращение с ТКО будут отдельными. «У нас пока нет информации, появится ли услуга в общей квитанции или будет выставляться отдельно. До нас еще не доводили этого. Могу только предположить, что раз поставщик услуги ‒ не управляющая компания, а региональный оператор, то квитанция будет отдельной, либо в той же платежке будет отдельная строка со своим штрих-кодом», ‒ сообщили «Новому Дню» в Едином расчетном центре.

В самой «Спецавтобазе», которая стала региональным оператором Восточной зоны, пытаются опровергать информацию. «Спамеры вводят в заблуждение своими советами в части заключения договора. Постановление правительства РФ № 1156 определяет порядок, согласно которому потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО направляет региональному оператору заявку потребителя и необходимые документы. В случае если потребитель не направил данные в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день. Предложение о заключении договора ЕМУП «Спецавтобаза» разместило 7 декабря 2018 года, а значит, оплата будет начисляться начиная с 1 января 2019 года», ‒ заявили в «Спецавтобазе».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

Дело педофилов, похитивших девочку и выбросивших ее на обочину в сумке, ушло в суд. / Приставы разыскивают родственников летчика из Нижнего Тагила, погибшего в годы Великой Отечественной войны. / Возбуждено уголовное дело после гибели пенсионерки, обварившейся в яме с кипятком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»