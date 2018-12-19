В Екатеринбурге снизили размер платы за содержание жилья. Сколько будем платить после Нового года?

В Екатеринбурге снизили тарифы на содержание жилья ‒ по этой строке с нового года жители города будут платить меньше. Как передает «Новый День», такое постановление подписал мэр города Александр Высокинский. Ранее министерство энергетики и ЖКХ потребовало от всех глав муниципалитетов пересмотреть тарифы в меньшую сторону. Это связано с тем, что с 1 января 2019 года из строки «Содержание жилья» исключают плату за вывоз мусора, потому что с этого времени начнет действовать «мусорная» реформа и в квитанциях появится новый пункт ‒ «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

В новом постановлении главы Екатеринбурга есть 18 обновленных тарифов «Содержание жилья». Размер платы в том или ином многоквартирном доме зависит от того, есть ли в нем мусоропровод, лифт, центральное водоотведение и газификация, и т.д.

Например, жители хрущевок, в которых нет ни лифта, ни мусоропровода, но есть газовые плиты, раньше платили по 21,85 рубля за квадратный метр. Теперь плата снизилась ‒ до 20,6 рубля за квадрат.

Практически по всем категориям домов тариф был сокращен примерно на 1,5 рубля. Чтобы посчитать, насколько уменьшится плата для каждого конкретного собственника жилья, нужно умножить размер тарифа ‒ старого и нового ‒ на площадь квартиры. Разница и будет показывать, как изменится ставка. При этом выиграют, скорее всего, только владельцы больших квартир, где зарегистрированы или проживают один-два человека. Размер платы но новой строчке «Обращение с ТКО» будут считать уже не по площадям, а по подушевому принципу ‒ чем больше людей, тем выше плата. Тариф для екатеринбуржцев, проживающих в многоквартирных домах, составит 148,62 рубля с человека в месяц.

Газифицированный дом с лифтом и мусоропроводом ‒ было 28,56 руб., стало 27,43 руб.

Негазифицированный дом с лифтом и мусоропроводом ‒ было 27,81 руб., стало 26,66 руб.

Газифицированный дом с лифтом, без мусоропровода ‒ было 27,72 руб., стало 26,57 руб.

Негазифицированный дом с лифтом, без мусоропровода ‒ было 26,97 руб., стало 25,81 руб.

Газифицированный дом без лифта, с мусоропроводом ‒ было 22,69 руб., стало 21,46 руб.

Негазифицированный дом без лифта, с мусоропроводом ‒ было 21,94 руб., стало 20,69 руб.

Газифицированный дом без лифта и мусоропровода ‒ было 21,85 руб., стало 20,6 руб.

Негазифицированный дом без лифта и мусоропровода ‒ было 21,10 руб., стало 19,84 руб.

Газифицированный дом без лифта, мусоропровода и водоотведения ‒ было 21,85 руб., стало 20,6 руб.

Негазифицированный дом без лифта, мусоропровода и водоотведения ‒ было 21,10 руб., стало 19,84 руб.

Газифицированный дом без горячей воды ‒ было 20,54 руб., стало 19,27 руб.

Негазифицированный дом без горячей воды ‒ было 19,79 руб., стало 18,51 руб.

Газифицированный дом без горячей воды и водоотведения ‒ было 20,54 руб., стало 19,27 руб.

Негазифицированный дом без горячей воды и водоотведения ‒ было 19,79 руб., стало 18,51 руб.

Газифицированный дом без горячей и холодной воды и водоотведения ‒ было 18,25 руб., стало 16,94 руб.

Негазифицированный дом без горячей и холодной воды и водоотведения ‒ было 17,50 руб., стало 16,18 руб.

Газифицированный дом без холодной и горячей воды, водоотведения, с печным отоплением ‒ было 15,11 руб., стало 13,75 руб.

Негазифицированный дом без холодной и горячей воды, водоотведения, с печным отоплением ‒ было 14,36 руб., стало 12,99 руб.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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