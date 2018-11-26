Свердловским мэрам дали месяц, чтобы снизить плату по строке «Содержание жилья»

Свердловским муниципалитетам отправлено требование изменить размер платы по строке «Содержание жилья». Крайний срок исполнения ‒ 28 декабря этого года, а новая ставка должна заработать уже с 1 января 2019 года. Скорее всего, снижение платы не будет сильным ‒ от 1,5 до 3 рублей за квадратный метр, напоминает «Новый День».

«В срок до 28.12.2018 представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области копию принятого органами местного самоуправления нормативного акта об установлении с 01.01.2019 размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, с учетом исключения затрат на обращение с ТКО из размера платы за содержание жилого помещения», ‒ говорится в документе, который был отправлен в муниципальные образования региона.

Это требование, напомним, связано с тем, что с нового года в России начинает действовать т.н. мусорная реформа. Сейчас граждане оплачивают сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов по старым правилам ‒ платеж включен в структуру тарифа «Содержание жилья», который умножается на площадь квартиры. С 1 января обращение с ТКО будет выведено в отдельную строку и будет оплачиваться уже по подушевому принципу ‒ это логичнее, поскольку мусорят люди, а не квадратные метры.

Тариф, который еще только предстоит утвердить на заседании правления Региональной энергетической комиссии (оно запланировано на 5 декабря, – прим. ред.) будут умножать на количество зарегистрированных или фактических проживающих в квартире. Ранее сообщалось о том, что, скорее всего, размер тарифа составит около 150 рублей. То есть семья из трех человек будет в месяц отдавать регоператору около 450 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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