Министр подтвердил: сортировки не будет, пластик, батарейки и ртутные лампы будут гнить на полигоне

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбург министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подтвердил «Новому Дню», что фактически мусорная реформа в регионе в ближайшие четыре года будет наносить больше ущерба экологии, чем пользы. При этом платить жители Среднего Урала будут в разы больше. Дело в том, что мусоросортировочных мощностей в Свердловской области нет. Отбор т.н. «полезных фракций» из бытовых отходов проводится, но только вручную, такая сортировка неглубокая и неэффективная.

Если человек не сортирует отходы у себя дома, а бросает в один контейнер и пластик, и стекло, и батарейки, и ртутные лампы, и т.д., получается, что все это окажется на полигоне и будет там гнить, отравляя почву? На этот вопрос Николай Смирнов ответил утвердительно. Он пояснил, что так будет до запуска мусоросортировочных линий, а это произойдет не раньше, чем через четыре года. «В этом году регоператоры будут разрабатывать проектно-сметную документацию, а строительно-монтажные работы начнутся в 2020-м», ‒ сказал он.

При этом ранее в рамках этой же пресс-конференции министр напомнил, что основанием для мусорной реформы стала «экологическая ситуация в Свердловской области, где объем отходов населения превышает все нормы, из-за чего мусор складируется не только на узаконенных участках, но и в лесах, оврагах, окраинах населенных пунктов». «Кроме того, изменилась морфология мусора. Если в советское время была в основном бумага и органические отходы, которые за три года разлагались на полигонах, то теперь более 60 % отходов ‒ это трудноразлагаемая упаковка, которая отравляет окружающую среду. Необходимо вовлекать полезные фракции отходов в оборот», ‒ сказал он. Также, по словам Николая Смирнова, одна из нерешенных реформой проблем ‒ это сбор батареек и ртутных ламп. Вопросом сбора элементов питания сейчас занимается министерство торговли, чтобы наладить прием у населения через крупные торговые сети, а лампами ‒ минЖКХ, чтобы сбор был организован на базе управляющих компаний. «Но у них аппетиты очень большие», ‒ посетовал министр.

До реформы малые предприятия собирали пластик у населения в пунктах приема вторсырья или в специальные сетки во дворах жилых домов, а после отправляли на переработку, теперь большинство этизх предприятий оказались вне закона, поскольку право на мусор имеет только регоператор. «С полигона нельзя ничего вывозить, надо сортировать только до полигона. Регоператоры говорят, что пока нет сортировки, они будут его просто складировать, но это обман. За полгода на полигоне пластик портится, его солнце убивает, и он становится непригодным для переработки. И будет разлагаться еще сто лет. Раньше хотя бы часть этой помойки сортировалась, а теперь все в землю уходит – и пластик, и пленка, и тому подобное», ‒ говорит руководитель одной из екатеринбургских компаний, которая производит сырье из пластикового мусора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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