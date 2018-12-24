В Свердловской области запустили горячую линию для жалоб на «мусорных» операторов

В Свердловской области начинает работать горячая линия для тех, у кого есть вопросы по новым правилам вывоза ТБО. Жалобы о переполненных контейнерах будут принимать по этим же телефонам, причем сервис будет работать и во время новогодних и рождественских каникул.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики Свердловской области, горячая линия заработает с 25 декабря. Телефон call-центра для жителей Екатеринбурга и населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Специализированная автобаза» – 8-800-775-00-96. Жители Северной административно-производственной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО «Рифей») смогут свои жалобы направлять на номер 8-800-250-60-06, Западной административно-производственной зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО «Экосервис») на номер 8-800-100-89-54.

С 1 января все полномочия по сбору, вывозу и утилизации накапливаемых в муниципалитетах области коммунальных отходов переходят к региональным операторам. «Задача последних – организовать эту работу качественно и эффективно, с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Самое пристальное внимание указанным вопросам должно быть уделено в предстоящие праздники, когда из-за продолжительного и массового пребывания людей дома объемы накопления мусора, как правило, значительно больше обычного. Грязь и переполненные контейнеры на площадках для мусора недопустимы. Все отходы, невзирая на праздничные дни и каникулы, должны вывозиться в соответствии с графиком, в строго установленные сроки», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В соответствии с СанПиН при температуре +5 °C и ниже вывоз коммунальных отходов с мест их накопления должен осуществляться не реже одного раза в три дня, при температуре выше +5 °C – в течение суток.

Как уже сообщал «Новый День», дороже всех реформа обойдется екатеринбуржцам, поскольку считается, что жители областного центра потребляют и мусорят больше в силу более высокого благосостояния. Жители квартир в уральской столице будут отдавать по 148,62 рубля с человека в месяц, частных домов ‒ 182,11 рубля с человека. Для жителей остальных населенных пунктов, попавших в Восточную зону, расклад будет другим ‒ 117,92 рубля для квартир и 132,57 для частного сектора. При этом в Екатеринбурге глава города подписал постановление, по которому плата по строке «содержание жилья» станет меньше из-за исключения оттуда услуги по вывозу мусора. Но, по расчетам РИА «Новый День», платить за ЖКХ придется в целом больше: для семьи из четырех человек мусор станет дороже в 11,5 раза.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.12.18

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