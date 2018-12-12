«Это не реформа – это грабеж!»: красноярцы выйдут на митинг против роста «мусорных» тарифов

В Красноярске 16 декабря пройдет митинг против мусорной реформы, стартующей с 1 января 2019 года.

Недовольные повышением тарифов на вывоз коммунальных отходов горожане выйдут на согласованную акцию протеста к ДК «Кировский». Митинг пройдет с 13:00 до 15:00. На участие в протестной акции заявлено 150 человек.

Организатор митинга Евгения Елизарьева сообщила, что его участники потребуют отменить мусорную реформу, поскольку «это не реформа – это грабеж». «Реформа подразумевает изменение в лучшую сторону, согласно определенному регламенту. Здесь нет никакого регламента: «мы придумали, мы сделаем, мы будем отправлять вам платежки»», – отметила активистка в комментарии ТВК.

Напомним, что со следующего года плата за складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора будет рассчитываться по количеству прописанных в квартире жильцов. В настоящее время стоимость этой услуги определяют по площади жилья.

Накануне в мэрии Красноярска озвучили предварительные тарифы за обращение с твердыми коммунальными отходами: плата для жителей на левом берегу Енисея может составить 79 рублей в месяц, на правом берегу – 112 рублей, что в среднем в 3-4 раза больше, чем горожане платят сейчас.

Глава Минэкологии Красноярского края Владимир Часовитин сегодня заявил журналистам, что тарифы на вывоз мусора будут утверждены 14 декабря, заверив, что плата за услугу будет начисляться, исходя из числа реально проживающих в квартире людей.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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