«Депутаты, что вы там сидите? Берите и нюхайте родной мусор!»: красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором

Недовольные ситуацией с вывозом бытового мусора в Красноярске горожане собрали посылки с отходами и отправили их депутатам Госдумы и сенатору от Красноярского края. Активисты записали видео и выложили его на YouTube, чтобы привлечь внимание властей к проблемам с утилизацией мусора.

«Депутаты, сенаторы, что вы там сидите? Для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живем! Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска, – обратилась к законодателям инициатор акции Евгения Елизарьева, ранее организовавшая в городе митинг против мусорной реформы.

Активистка отметила, что «мэр города от нас убегает, поскольку ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск».

Жительница Красноярска собирает посылку с мусором для депутатов, скриншот видео YouTube

«Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?», – вопрошает женщина и констатирует, что «неуважаемым депутатам» наплевать «на наш город, наплевать на наш край». «Заняли теплые места, получаете огроменные зарплаты и пенсии – все! Остальное вас не волнует!», – возмущается Елизарьева.

Красноярцы отправили посылки с мусором в Госдуму

На «мусорных» посылках адресатами значатся депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина, а также сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Интернет-пользователи поддержали акцию красноярцев. «Все правильно, у меня вон под окном бак поставили там теперь мусором все завалено, круглые сутки, ничего не изменилось с этой реформы, еще собаки дворовые по ночам растаскиваю весь мусор, так теперь ощущение что на помойке живем», – написал Евгений Судаков. «Молодцы, женщины! Только может не нужно было предупреждать их? они эти посылки не будут открывать теперь», – отметила Елена Иванова.

С 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Отныне бытовые отходы должен вывозить специально назначенный региональный оператор. С этого года плата за складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора в большинстве регионов рассчитывается по количеству прописанных в квартире жильцов. Ранее стоимость этой услуги определяли по площади жилья.

В Красноярске горожане теперь платят по числу прописанных в квартире: 79 рублей за человека для жителей левого берега, 89 рублей – для правого берега. Ответственность за вывоз ТБО лежит на двух региональных операторах.

Однако первые результаты проведения мусорной реформы в Красноярске оказались плачевными: с начала года в красноярских дворах начал скапливаться мусор в огромных объемах. Многие горожане стали жаловаться на переполненные баки. Отходы начали выбрасывать поблизости от них. В некоторых районах мусор не вывозился более 10 дней. Городские власти обещали решить проблему в ближайшее время, отметив, что один из региональных операторов не справился с утилизацией отходов.

Ранее, в декабре горожане требовали перенести сроки внедрения мусорной реформы и выходили на митинг, но это не помогло.

Напомним, социологи ВЦИОМ выяснили, что почти половина россиян (47%) хотела бы участвовать в экологических протестных акциях, если бы была такая возможность. По данным опроса, 37% респондентов признались, что не принимают участия в экологических протестах и не хотели бы. Лишь 12% заявили, что были участниками акций в защиту экологии и окружающей среды. Причем 5% из них отметили, что стараются всегда участвовать в подобных мероприятиях. Еще 7% отметили, что делают это редко, от случая к случаю. Ранее известный политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в авторской колонке для РИА «Новый День» отметил, что экологические проблемы российских городов преподнесут власти немало «сюрпризов» в 2019 году. Он указал, что задыхающийся от вредных промышленных выбросов Челябинск стал одной из важных точек «новой политической реальности».

«Экология станет ключевой и самой главной протестной темой 2019 года. Она уже перерастает из кухонных разговоров в нечто намного большее. На улицу выходят люди – сначала Московская область, потом Архангельская область и Челябинская, к ним также присоединяется Тамбовская область, – написал эксперт, отметив, что «3 февраля станет Днем всероссийского экологического протеста, который организуют не какие-то провластные структуры и политики, а сами жители, обычные люди, которые хотят жить в чистой России с чистыми воздухом и водой».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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