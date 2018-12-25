Экологические проблемы российских городов выходят на первый план и преподнесут власти немало «сюрпризов» в 2019 году. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев, отмечая одну из самых проблемных точек «новой политической реальности» России, которой стал Челябинск.

23 декабря в Челябинске прошёл «Марш матерей». Я шёл вместе с сотнями людей – это была абсолютно мирная акция жителей города, кроме того – никакого политического подтекста. Люди выступили против невыносимых условий проживания в городе, в котором нечем дышать. Вот только процесс диалога с властями как-то не заладился.

Акцию согласовали, но только с четвертой попытки, когда люди уже начали брать штурмом мэрию. Тогда стало понятно, что ситуация накалена до предела и точка невозврата пройдена. После согласования началась активная работа: люди собирались сами без какого-либо воздействия из вне. Без политики, мирно, в соответствии с законом, отстаивать свои гражданские конституционные права. Но челябинские власти испугались. Началась травля. Активистов приглашали на встречи с главой, через СМИ начали запускать истории о том, что это не метод решения проблем, что надо садиться за круглый стол. Только вот время круглых столов давно уже прошло, раньше нужно было прислушиваться к мнению народа в таком формате.

В итоге Челябинск стал одной из важных точек «новой политической реальности». Именно здесь люди перестали верить лживой власти, которая замалчивает и не решает проблемы народа. Жители Челябинской области долго пытались достучаться до власти и донести главную беду – экологическую катастрофу в регионе. Вредные выбросы от промышленных предприятий, мусорный коллапс – это то, с чем сейчас живут челябинцы.

Ситуация действительно тяжёлая: жёсткий контроль за вредными выбросами местных предприятий остаётся только на бумаге, а на самом деле строгость надзора компенсируется необязательностью выполнения экологических норм. Система очистки НПП «Нихром», например, работает только на 20,5% и пропускает в атмосферу вредные вещества, энергокомпания Фортум продолжает увеличивать объёмы вредных выбросов в атмосферу. Поверки ничего не дают: предприятия узнают заблаговременно и временно усиливают очистку выбросов. К тому же проверка часто проходит по формальным бумажным отчётам предприятий. Даже если что-то находят – штрафы копеечные. Так, Челябинский завод современных конструкций оштрафовали на 20 тысяч рублей, НПП «Нихром» за неработающую систему очистки на 210 тысяч рублей. Такое наказание никак не стимулирует предприятия снижать объём вредных выбросов.

В итоге в городе постоянно фиксируется превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Люди справедливо интересуются, почему так происходит и когда закончится травля. Но в ответ услышали от главы Челябинска только: «Давно были в Париже?» и гордое заявление о том, что «у нас в городе не самая страшная в мире экология!». То есть тот факт, что где-то в мире бывает ещё хуже, должен оправдать экологический геноцид челябинцев. Да за такую отвагу медаль надо давать!

Но этого оказалось мало. Все силы были брошены на то, чтобы снизить видимость протеста. Сначала на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева назвала ложью штурм мэрии. А потом уже местные челябинские СМИ, вместо честного и объективного предоставления информации, исказили факты о количестве участников шествия. И теперь уже простые жители Челябинской области, которые самостоятельно организовывали эту акцию ради того, чтобы привлечь внимание общества к экологической обстановке в регионе, пошли в Союз журналистов России. Это то самое начало большой и настоящей борьбы...

Экология станет ключевой и самой главной протестной темой 2019 года. Она уже перерастает из кухонных разговоров в нечто намного большее. На улицу выходят люди – сначала Московская область, потом Архангельская область и Челябинская, к ним также присоединяется Тамбовская область. В связи с этим было решено, что 3 февраля станет Днем всероссийского экологического протеста, который организуют не какие-то провластные структуры и политики, а сами жители, обычные люди, которые хотят жить в чистой России с чистыми воздухом и водой.

Я всячески буду поддерживать начинания людей и помогать им доносить требования (это уже не пожелания, а именно требования) до власти. Губернаторы, мэры и их администрации до сих пор отказывается верить в то, что люди не такие глупые, каковыми их считают, и доведены до отчаяния. Я выходил к людям в Челябинске и транслировал федеральным властям мнение народа (и тогда власть нас услышала), прошёл с «Маршем матерей» и продолжу это делать до тех пор, пока власть не поймёт, что жизни людей – это главное в их работе.

Челябинск – Москва, Никита Исаев

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