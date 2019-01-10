«Россия не помойка»: половина россиян готова участвовать в экологических протестах

Почти половина россиян (47%) хотела бы участвовать в экологических протестных акциях, если бы была такая возможность. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. В ходе исследования социологи выяснили, что россияне предпринимают для защиты окружающей среды.

Согласно данным опроса, 37% участников опроса не принимают участия в экологических протестах и не хотели бы. Лишь 12% респондентов признались, что были участниками акций в защиту экологии и окружающей среду. Причем 5% из них отметили, что стараются всегда участвовать в подобных мероприятиях. Еще 7% отметили, что делают это редко, от случая к случаю. Затруднились с ответом 4% опрошенных.

Несмотря на все большее недовольство населения состоянием окружающей среды в РФ, о чем свидетельствуют протестные акции против экологических проблем в различных регионах страны, россияне в большинстве своем не готовы лично принимать те или иные меры для улучшения ситуации. Так, сортировкой бытового мусора занимаются только 27% респондентов, 11% не хотят этого делать, еще 47% заявили, что не прочь сортировать отходы, однако не могут. Лишь 23% россиян признались, что сдают опасный мусор в специальные пункты приема, 16% – отказывают от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных или тканевых, 10% – покупают товары из биоразлагаемых материалов или из вторичного сырья и 3% – направляют средства в поддержку Фондов природы, заповедников, экологических организаций.

В то же время, из опроса следует, что большинство россиян (79%) используют энергосбережающие лампочки, 10% делают это редко. Более двух третей (74%) участников опроса признались, что в быту экономят воду, электричество и газ, 14% делают это от случая к случаю. 40% респондентов стараются отказываться от личного транспорта в пользу общественного, ездить не велосипеде и ходить пешком. 22% делают это по возможности.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя результаты опроса, констатировал, что в России так и не достигнуты «высокие стандарты по всем значимым практикам экологически сберегающего поведения». «Когда мы говорим о формировании массовой культуры поведения в сфере экологии, очень важно оценить готовность именно личного участия граждан. К сожалению, часто формирование этих ценностей в восприятии людей заблокировано установкой на делегирование всей полноты ответственности государству», – заявил эксперт.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 декабря 2018 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее известный политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в авторской колонке для РИА «Новый День» отметил, что экологические проблемы российских городов преподнесут власти немало «сюрпризов» в 2019 году. Он указал, что задыхающийся от вредных промышленных выбросов Челябинск стал одной из важных точек «новой политической реальности».

«Экология станет ключевой и самой главной протестной темой 2019 года. Она уже перерастает из кухонных разговоров в нечто намного большее. На улицу выходят люди – сначала Московская область, потом Архангельская область и Челябинская, к ним также присоединяется Тамбовская область, – написал эксперт, подчеркнув, что «3 февраля станет Днем всероссийского экологического протеста, который организуют не какие-то провластные структуры и политики, а сами жители, обычные люди, которые хотят жить в чистой России с чистыми воздухом и водой».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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