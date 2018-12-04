«Нет московскому мусору!»: Путину доложат о волне протестов на Русском Севере

Президент России Владимир Путин будет проинформирован о видеообращении жителей Архангельской области, выступающих против строительства мусорного полигона в регионе, куда бы вывозились отходы из Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В своем заявлении люди попросили главу государства не допустить «превращения Русского Севера во всероссийскую свалку».

По словам Пескова, в Кремле видели это обращение в СМИ и о нем президенту «будет доложено». Пресс-секретарь главы государства отметил, что вопрос свалки необходимо рассмотреть «с экспертной точки зрения». При этом он отказался уточнить позицию Кремля по этой проблеме: «Я не могу пока вам сказать» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее жители Архангельской области выступили против того, чтобы в регион вывозили бытовые отходы из Москвы и других субъектов Федерации. «Мы призываем вас не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку», – говорится в видеообращении.

Жители также потребовали прекратить строительство мусорного полигона в районе железнодорожной станции «Шиес» в Ленском районе и уволить губернатора области Игоря Орлова в связи с «недоверием населения региона».

В воскресенье, 2 декабря, в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона в регионе. Их участники требовали не использовать область для переработки отходов из других регионов и выступали за отставку губернатора. Люди вышли на акции протеста с плакатами «Поморье не помойка!», «Не московскому мусору на Севере!», «Будущее детей не продается!» и др.

Орлов в тот день заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что в митингах участвовали порядка 7-8 тысяч человек. Однако, по его мнению, митингующие «не могут определять позицию всех жителей Архангельской области».

В настоящее время жители Поморья готовятся к новым протестам, а губернатор категорически отказывается комментировать недовольство людей, отправляя журналистов в свою пресс-службу. «Не могу, не буду», – так Орлов ответил на вопрос корреспондента «Коммерсантъ FM» о том, что он думает о протестах.

В октябре стало известно о планах московских властей по вывозу мусора в Архангельскую область – в экотехнопарк «Шиес», расположенный в Ленском районе. Для этого проекта планируется привлечь 10,5 млрд рублей инвестиций. Большую часть средств предоставят из столичного бюджета. Как предполагается, из Москвы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тысяч тонн мусора, или около 6% от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов (по данным московского департамента экологии, он составляет 7,9 млн т).

Защитники природы полагают, что реализация этих планов может привести к экологической катастрофе, поскольку заболоченные участки около Шиеса входят в бассейн Вычегды, которая впадает в Северную Двину.

Позднее губернатор региона Игорь Орлов заявил, что Архангельская область готова рассмотреть предложения по ввозу отходов не только из Москвы, но и других регионов. Он дал понять, что чиновников не остановит протест местных жителей. Орлов уверяет, что люди якобы не понимают своей выгоды. По его словам, с ними ведется разъяснительная работа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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