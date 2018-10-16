Москва «поможет» Архангельску мусором: местные жители против

Столичные власти нашли новый вариант решить «мусорную» проблему московского региона: отходы будут направляться в Архангельскую область, где уже ведется подготовка «инвестпроекта по строительству объекта на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе». Ситуацию для властей осложняет тот факт, что жители области регулярно выходят на митинги с требованием не допустить ввоза мусора из других регионов, а экологи опасаются «мусорной» катастрофы, пишет газета «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в ближайшие дни в правительстве Архангельской области состоится совещание, которое будет посвящено первой площадке проекта, в рамках которого столичный мусор будет вывозиться с помощью РЖД в отдаленные регионы. Кроме Шиеса, еще одна возможная точка размещения новых объектов – поселок Нименьга в Онежском районе. Собеседник «Ъ» в администрации Архангельской области пояснил, что речь о проекте, в рамках которого московский мусор планируется отправлять в другие субъекты.

Между тем жители Архангельской области уже несколько месяцев выступают против строительства мусорного объекта на станции Шиес: они регулярно выходят на митинги и пикеты в Котласе (более 160 км от станции Шиес), а также в поселке Урдома и городе Коряжма. Так, в Урдоме (30 км от станции Шиес, население 4234 человека) на митинг в августе вышли более 2 тысяч человек. 7 сентября прошел также митинг в Сыктывкаре (Республика Коми, около 100 км от станции Шиес). Противники «мусорного проекта» ведут сбор подписей под обращением в адрес президента РФ Владимира Путина с требованием не допустить размещения отходов. Поводом стала опубликованная в августе в соцсетях служебная телеграмма сотрудника РЖД о графике движения составов, из которой следует, что на станцию Шиес в ближайшее время отправятся 56 вагонов с мусором из подмосковных Люберец.

Как отмечает газета, станция Шиес находится вдали от населенных пунктов, среди архангельской тайги и не имеет постоянного автомобильного сообщения с ближайшими поселками. Однако, по словам экологов, заболоченные участки около Шиеса входят в бассейн Вычегды, которая впадает в Северную Двину, поэтому размещение полигона ТБО может быть связано с экологической угрозой.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, часть территории, прилегающей к станции Шиес, РЖД в июле 2018 года передала в субаренду на 11 месяцев ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», в августе этого года переведена замена субарендатора на ООО «Технопарк». По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания является дочерней структурой АО «Москапремонт», в совладельцах которого значится департамент имущества города Москвы. ООО «Технопарк» имеет лицензию «Обработка и утилизация неопасных отходов».

В областном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса сообщили, что в месте предполагаемого создания промышленной зоны для переработки древесины и твердых коммунальных отходов в районе станции Шиес выявлены незаконные рубки леса. По этому факту возбуждено уголовное дело, по предварительным данным, ущерб составил около 1,4 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

«Они открыто насмехаются над нами»: Госдума одобрила новые штрафы для россиян. / На Украине определили победителя в учебной дуэли Су-27 и F-15. / Клиенты «Кэшбери» попали в руки к другим мошенникам: ЦБ выступил с предупреждением. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»