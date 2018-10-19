Архангельская область рассмотреть предложения по ввозу отходов не только из Москвы, но и других регионов. Об этом в интервью РБК глава региона Игорь Орлов. Он дал понять, что его не смущает протест местных жителей – ведется разъяснительная работа. По его словам, люди якобы не понимают своей выгоды.

«Мы сегодня имеем предложение со стороны конкретного инвестора, которое нам представлено и нас удовлетворяет. Если инвесторы будут предлагать какие-то другие проекты, мы готовы к этому сотрудничеству», – сказал губернатор и уточнил, что пока таких предложений от других регионов не поступало.

Как отметил Орлов, власти региона ведут переговоры с московскими инвесторами, чтобы «такие же высочайшие технологии, которые используются в этой сфере в Москве, были использованы при работе с бытовыми отходами в Архангельской области». Бытовые отходы из региона, вероятно, также будут вывозить в «Шиес», добавил он.

«Но сначала нам нужно будет создать аналогичную московской систему сортировки и компактирования этих отходов, – пояснил губернатор. – А так место захоронения и последующей переработки может быть использовано совместно, почему бы и нет».

Губернатора не смущает, что в Архангельской области начались протесты против ввоза мусора из Москвы. Местные «справедливороссы» заявили, что готовят законопроект о запрете ввоза в регион мусора из других субъектов.

Комментируя эту ситуацию, архангельский губернатор сказал, что власти встречаются с протестующими и объясняют им важность проекта. Орлов считает, что против ввоза мусора выступают «не до конца понимающие этот вопрос люди, с одной стороны, и политические спекулянты – с другой». Губернатор пообещал, что «умным людям, патриотам Архангельской области, мы объясним, и они поддержат создание такого важного, перспективного для региона проекта», а тем, «кто на этом зарабатывает примитивные политические дивиденды», власти региона «не очень-то и стараются объяснять».

Из-за мусорного кризиса власти Москвы начали готовить проекты вывоза отходов в другие регионы. В январе текущего года стало известно о проекте вывоза мусора из крупных городов по железной дороге в отдаленные регионы. Потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн тонн из Москвы и до 2 млн тонн из Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе стало известно о планах московских властей по вывозу мусора в Архангельскую область – в экотехнопарк «Шиес», расположенный в Ленском районе. Для этого проекта планируется привлечь 10,5 млрд рублей инвестиций. Большую часть средств предоставят из столичного бюджета. Как предполагается, из Москвы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тысяч тонн мусора, или около 6% от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов (по данным московского департамента экологии, он составляет 7,9 млн т).

Защитники природы считают, что реализация этих планов может привести к экологической катастрофе, поскольку заболоченные участки около Шиеса входят в бассейн Вычегды, которая впадает в Северную Двину.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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