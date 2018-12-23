«Дети или олигархи?» В Челябинске прошел Марш матерей, отцы в стороне не остались (ФОТО)

В Челябинске состоялся Марш матерей. Несколько сотен горожан прошли сегодня по Кировке, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения городской атмосферы и потребовать чистого воздуха для себя и своих детей.

Как уже сообщал «Новый День», челябинские общественники предприняли несколько попыток провести акцию с целью привлечения внимания к проблемам экологии в Челябинске. Предполагалось организовать шествие на Кировке или в парке имени Гагарина. Но всякий раз городские власти отказывали в согласовании мероприятий в заявленных местах, ссылаясь на то, что эти площадки уже заявлены под другие массовые акции, и предлагали общественникам помитинговать возле ледовой арены «Трактор».

После того, как 12 декабря челябинцы массово явили в мэрию, дело сдвинулось с мертвой точки: и Кировка оказалась свободной, и марш согласовали. Но сразу после этого начались попытки сорвать мероприятие: то ВРИО главы города обиженно заявил, что эко-активисты ведут себя нечестно – организовали марш, не дождавшись встречи с ним (хотя марш согласовали раньше, чем он назначил встречу), потом в некоторых СМИ появились призывы неких женщин не участвовать в подобных акциях, наконец, собирающихся на марш начали пугать Навальным: дескать, лично приедет и все вам испортит.

Однако сегодня к 14:00, несмотря на мороз, к нулевой версте на Кировку пришло горожан раз 20 больше, чем заявлялось при согласовании мероприятия.

Отметим, что примерно за 10 минут до начала марша на Кировке началась активная уборка – снежные кучи сгребали на центральную часть – как раз по ходу шествия.

Но ни сугробы, ни металлоконструкции, установленные на деньги Русской медной компании (видимо, как раз для того, чтобы на Кировке было неудобно проводить подобные марши), не помешали челябинцам пройти намеченным маршрутом, скандируя «Дайте детям дышать!» и «Нам решать, чем дышать!»

«Мы – большие молодцы. И нас было много. Спасибо всем!» – комментируют горожане мероприятие в соцсетях. «Нам, уральцам, не страшны не мороз, ни нытьё политиков, ни нанятые тролли! Будем вместе – остановим беспредел зарвавшихся властей и горе-бизнесменов! Челябинску – чистую воду и воздух! Нет – новым грязным предприятиям!»

Челябинск, Евгений Полак, Ольга Арсентьева

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