«Давно были в Париже?» ВРИО мэра Челябинска убеждал задыхающихся горожан, что ситуация значительно улучшилась (ВИДЕО)

Надежды челябинцев на конструктивное общение с временно исполняющим обязанности главы города не оправдались.

Как уже сообщал «Новый День», активисты общественного движения «Челябинск, дыши!» предложили замученным непрекращающимся смогом горожанам 12 декабря прийти на прием в мэрию. На это предложение откликнулось так много народа, что люди заполнили весь вестибюль административного здания и коридоры.

К чести чиновников, выгонять людей не стали и даже предоставили им для общения с градоначальником большой зал заседаний.

ВРИО мэра Владимир Елистратов на встречу пришел, но конструктивного разговора не получилось. На первый же вопрос общественности: когда можно будет нормально дышать, чиновник ответил: «Давно были в Париже?»

А потом попытался убедить возмутившуюся публику, что за последние годы экологическая ситуация в городе существенно улучшилась

Челябинск, Ольга Арсентьева

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