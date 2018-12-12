«А что мы можем?» Депутаты ЗСЧО проигнорировали челябинский смог (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области проигнорировали челябинский смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета по экологии ЗСЧО о задыхающемся городе не было сказано ни слова. Депутаты активно обсуждали бюджет, исключали из реестра разрушенные памятники природы, обсуждали планы работы, хвалили себя за результативность, но ни словом не обмолвились про смог.

А повод был: в рамках обсуждения внесения изменений в бюджет, первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова сообщила, что увеличено финансирование госпрограммы по охране окружающей среды. Например: на подпрограмму «Чистый воздух» будет выделено 45 млн рублей – на эти деньги купят 3 поста для мониторинга атмосферного воздуха.

Казалось бы, тут-то и самое время завести разговор, о том, что происходит в городе, но нет: председатель директоров ЗАО «ЧТПЗ» Александр Федоров подробно интересовался программой «Чистая вода» и финансированием ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк», председатель ПК «Уральский дроболитейный завод» Михаил Махов спрашивал о мерах по контролю за расходованием средств. О выбросах не вспомнил никто.

Уже после заседания комитета его председатель, бывший владелец Коркинского разреза Константин Струков заверил: вопрос атмосферного воздуха на постоянном контроле и сегодня его тоже обсуждали – в рамках внесения корректив в бюджет.

Но на уточняющую реплику, что речь идет не о долгосрочных программах, а о том, что происходит сегодня в областном центре, развел руками:

«А что мы можем сделать?»

Между тем, именно смог стал главным вопросом, с которым челябинцы пришли сегодня на открытый прием в мэрию: к 18 часам горожане, возмущенные тем, что в городе уже почти две недели невозможно дышать, заполонили вестибюль и коридоры городской администрации.

Фото Арсения Сокольникова

Они требуют ввести в городе режим ЧС и добиться, чтобы крупные предприятия прекратили выбросы. Заявления чиновников, что в смоге виноваты пункты приема лома, производители шаурмы и другие мелкие предприятия, в то время как невооруженным взглядом видно, чьи трубы дымят, горожане считают издевкой.

Фото Елены Гордиевской

Еще большей издевкой челябинцы считают информацию, появившуюся сегодня в некоторых СМИ, о том, что мероприятия по охране воздуха дали первые результаты. Повод для оптимизма чиновников и некоторых журналистов дал вышедший сегодня рейтинг общественный организации «Зеленый патруль», в котором Челябинская область поднялась с последнего ни предпоследнее место. О том, что рокировка со Свердловской областью (которая, кстати, происходит регулярна) на этот раз вызвана тем, что Свердловская область в течение 2018 год ни разу не предоставила составителям рейтинга информацию о проводимых ею экологических мероприятиях, а вот челябинские чиновники поспешили сообщить о предъявлении обвинения топ-менеджерам «Мечела» по уголовному делу о загрязнении воздуха, и первые, и вторые предпочли умолчать.

Тем временем, синоптики продлили предупреждение о НМУ второй степени опасности в Челябинске еще на сутки. Усиления ветра не прогнозируется еще в течение недели. Объявлять ЧС пока никто не собирается.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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