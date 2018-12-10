«Звоните сразу президенту!» В Челябинске продлили НМУ, ветра не будет еще неделю

Челябинск продолжает задыхаться: неблагоприятные метеоусловия II степени опасности продлил еще на сутки. Исходя из прогнозов синоптиков, можно предположить, смог не покинет Челябинск до конца недели.

Как уже сообщал «Новый День», вторая степень опасности означает, что концентрация одного или нескольких контролируемых веществ в воздухе составит от 3 до 5 ПДК. Такой режим установился в городе 6 декабря и держится уже пятые сутки.

Чиновники о ситуации знают и даже докладывают друг другу, что предприятиям рекомендовано снизить объем выбросов. Только предприятия эти рекомендации, похоже, игнорируют. Активист движения «Челябинск, дыши!» Елена Вахтина опубликовала подтверждающие это фотографии:

«На фото видно все источники выбросов – на третьем фото Цинковый очень старается! Вид на ЧМЗ и ЧТЗ, – комментирует фотографии автор. – Состояние здоровья уже на пределе – астма обострилась, нос не дышит! Предлагаю каждому потратить 10 мин своего времени и написать в интернет-приемную президенту: http://letters.kremlin.ru»

Видео Яна Стаминского

«Меня во всей это ситуации жесточайшего техногенного убивающего людей смога, который продолжается уже неделю (!!!) возникает вопрос: почему никто из администрации ни какого уровня не выступил с заявлениями?! В общем –то, это их прямая обязанность – быть ответственными и отвечать за безопасность и благополучие в городе, прежде всего, перед жителями! Где выступление губернатора? Где выступление мэра? Где объяснения перед жителями? Где отчеты о принимаемых мерах?! – возмутилась другая эко-активистка Ксения Протасевич. – Звонила сейчас в очередной раз в МЧС России на телефон доверия 8(495)4009999 по вопросу ужасных выбросов, от которых просто невозможно. Дышать, и это продолжается уже больше недели! Поговорила очень тепло с оператором – мужчиной. Он сообщил мне про массовые обращения из Челябинска и посоветовал обращаться не только к ним, но ещё и в администрацию президента, потому что – на его взгляд – администрация города и области бездействует, и нужно информацию передавать выше ещё и по административному ресурсу. Он предоставил мне телефоны Администрации президента, по которым так же нужно оставить обращение, чтобы они были в курсе: 8 495 6253581 8 800 2002316».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.12.18

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