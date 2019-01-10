В Челябинск возвращается смог: в ближайшие сутки в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим с 14 часов 10 января до 19 часов 11 января в городе объявляются НМУ первой степени опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в декабре проведены проверки исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в период наступления неблагоприятных метеорологических условий хозяйствующими субъектами, осуществляющими производственную деятельность на территории Челябинска. Нарушителями оказались четверо: ООО Научно-производственное предприятие «Нихром», ООО Производственное предприятие «Предприятие сувенирной продукции», АО «Группа компаний «Российское молоко» и индивидуальный предприниматель.

Отметим, что в декабре челябинцы завалили интернет фотографиями дымящих труб на фоне тотального смога. О претензиях к владельцам этих труб пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.01.19

«Абзаково» вошел в рейтинг лучших курортов для сноуборда в России. / «Достаточно странная картина»: законопроект о рекламе пива в СМИ спровоцировал скандал в Госдуме. / На Урале медики отказались посылать «скорую помощь» к онкобольному. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»