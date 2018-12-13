Горожан услышали? В Челябинске неожиданно посвежело (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске неожиданно посвежело.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», смог по-прежнему висит над городом. Вот такая картина, по словам челябинцев, открывалась сегодня с 18-го этажа офисного здания ВИПР.
Фото Андрея Самокатова
Однако датчики в течение дня фиксировали гораздо меньшую загрязненность приземных слоев атмосферы, чем в предыдущие дни.
Если 12 декабря карта мониторинга концентрации загрязняющих веществ в городе выглядела так:
То сегодня днем, несмотря на сохраняющиеся НМУ II степени опасности, было уже так:
К вечеру ситуация несколько изменилась, но большинство датчиков по-прежнему находятся в зеленой зоне:
Между тем, неблагоприятные метеоусловия II степени опасности продли в Челябинске еще на сутки: ветра по-прежнему практически нет, в течение ближайшей недели его усиления не предвидится.
Напомним, вчера горожане потребовали от мэрии ответа, до каких пор будет продолжаться истребление населения Челябинска. Этот вопрос задавался и во время коллективного общения челябинцев с градоначальником, и в личных обращениях.
«Вы закрасили город серой краской: каждый день мы видим серое от смога небо, серые, грязные улицы, разбитые, грязные маршрутки. Как же надо не любить свой город и свое население, чтобы за такой короткий период превратить областной центр, извините, в настоящую помойку?» – отметила в своем заявлении одна из горожанок.
«Вы, чиновники, находите силы и средства, чтобы разогнать мирные митинги, вывести полицию для заламывания рук беззащитным старикам, женщинам и подросткам, но не находите сил и средств для работы административных комиссий, борьбы с мусором, с загрязнением воздуха»
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 13.12.18
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