Чудеса продолжаются: мэрия Челябинска согласовала Марш матерей

В Челябинске состоится Марш матерей: организаторы мероприятия получили в администрации города предварительное согласование.

Как уже сообщал «Новый День», челябинские общественники предприняли несколько попыток провести акцию с целью привлечения внимания к проблемам экологии в Челябинске. Предполагалась организовать шествие на Кировке или в парке имени Гагарина. Но всякий раз городские власти отказывали в согласовании мероприятий в заявленных местах, ссылаясь на то, что эти площадки уже заявлены под другие массовые акции, и предлагали общественникам помитинговать возле ледовой арены «Трактор».

12 декабря челябинцы массово пришли в администрацию города и потребовали у врио градоначальника Владимира Елистратова и потребовали ответа: когда город перестанут травить выбросами и люди смогут нормально дышать. Конструктивного разговора не получилось, но после этого в городе начали происходить настоящие чудеса: несмотря на по-прежнему безветренную программу дышать стало полегче, датчики перестали зашкаливать от концентрации вредных веществ, а чиновники согласовали Марш матерей на Кировке.

Акция пройдет в следующее воскресенье, 23 декабря, с 14 до 15 часов. Участники пройдут по главной пешеходной улице Челябинска с лозунгами и плакатами «Хватит травить наших детей!», «Хотим чистое небо!»; «Хотим чистый воздух!», «Челябинск, дыши!», «Томинский ГОК – угроза национальной безопасности», «Томинскому ГОК – НЕТ!», «За чистый воздух!», «Я не родился…», «Я родился, чтобы болеть?!» и так далее. Предполагается использование флагов и символики общественных объединений, разделяющих цель митинга и его лозунги; раздача воздушных шаров, наклеек на машины, листовок, газет и прочей атрибутики, отвечающей тематике шествия; сбор подписей.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 14.12.18

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