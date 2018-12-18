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Вторник, 18 декабря 2018, 19:06 мск

Новости Челябинск

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ВРИО главы Челябинска опять умудрился возмутить общественность

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов второй раз за неделю умудрился вызвать возмущение общественности.

Как уже сообщал «Новый День», 12 декабря многие челябинцы пришли в мэрию, чтобы потребовать у городских властей ответа: до каких пор город будет задыхаться от выбросов.

Владимир Елистратов первое общение с народом начал крайне неудачно: «Давно были в Париже?» – спросил он. И дело даже не в том, могут или не могут горожане позволить себе поездку в Париж. «Нам плевать, что творится в Париже, мы хотим знать, когда перестанут травить нас!» – ответили ВРИО горожане. Сторонников после этого у Елистратова явно не прибавилось.

Через несколько дней стало известно, что администрация города с третьей попытки согласовала Марш матерей на Кировке: провести мероприятие планировалось еще в октябре, но чиновники под разными предлогами пытались «выдавить» общественников из центра города к ледовой арене «Трактор».

И только после того, как горожане буквально взяли мэрию штурмом, у чиновников не нашлось возражений против проведения мирного марша.

Однако г-н Елистратов почему-то решил, что желание горожан заявить о своих правах на чистый воздух и благоприятную окружающую среду носит чуть ли не подрывной характер:

«Маршем к чистому небу не прийти. Экологические проблемы нужно решать эффективными действиями. Приглашаю горожан, матерей к обещанному обсуждению заявленных требований в стенах городской администрации 20 декабря в 16:30. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог», – заявил Елистратов, абсолютно игнорируя тот факт, что заявки на проведение марша общественники подают аж с октября, а уведомление об акции, которую, чиновники, наконец, согласовали, было подано 11 декабря – то есть за день до встречи с общественностью, в конце которой он, кстати, заявил, что в таком формате встречаться с горожанами в следующий раз не намерен.

Это наталкивает на мысль, что либо градоначальник не ведает, что творится в администрации, либо пытается – довольно неуклюже – манипулировать общественным мнением.

В общественном движении «Челябинск, дыши!» такое поведение ВРИО мэра назвали провокацией.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.18

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