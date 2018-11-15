«Наши дети хуже?» Челябинцы заявили, что мэрия препятствует им в отстаивании прав на благоприятную окружающую среду

Организаторы Марша матерей потребовали от администрации Челябинска сообщить, кто и какие мероприятия собирается проводить 18 ноября на Кировке и в парке имени Гагарина.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально мероприятие планировалось провести на Кировке 21 октября. Но власти Челябинска место не согласовали, предложив женщинам «помаршировать» на парковке за ледовой ареной «Трактор». Но организаторов эта площадка не устроила. И они подали новое уведомление – на 18 ноября, но снова получили отказ по той же причине: обе площадки «под завязку» заняты другими мероприятиями.

«Основания для отказа в месте проведения шествия являются фиктивными. Уведомления, на которые вы ссылаетесь, являются лишь предлогом для отказа в проведении публично-массовых мероприятий, – говорится в заявлении, поданном в мэрию 14 ноября. – Организации, которые якобы будут проводить свои мероприятия, злоупотребляют правом на проведение массовых мероприятий. Ставим вас в известность, что нами собирается материал для обжалования действий организаций, которые подают уведомления, но не проводят мероприятия, а также действий (бездействия) администрации Челябинска, которая с помощью этих организаций препятствует горожанам в отстаивании своих прав на благоприятную окружающую среду.

28 марта 2018 года в запрашиваемом нами месте было проведено шествие в память жертв трагедии в Кемерово, в котором приняли участие более тысячи человек, и это не создало никакой опасной ситуации. Неужели причина отказа в том, что тогда скорбели о погибших кемеровских детях, а сейчас речь идет о челябинских детях, которые «всего лишь» задыхаются от нескончаемых выбросов? Наши дети хуже?

Требуем сообщить наименования и иные идентифицирующие данные организаций, которые подали уведомления на проведение публично-массовых мероприятий в целях последующего обжалования в судебном порядке. Также требуем представить ответ на наше письмо от 15.10.2018 г. в части указания даты (дат) и времени, в которые возможно проведение нашего мероприятия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.18

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