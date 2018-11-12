Марш матерей: челябинские общественники поймали чиновников на слове (ВИДЕО)

Администрация Челябинска в очередной раз отказалась согласовать Марш матерей на Кировке или в парке Гагарина. Причина все та же: площадки «под завязку» заняты другими мероприятиями.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально мероприятие планировалось провести на Кировке 21 октября. Но власти Челябинска место не согласовали, предложив женщинам «помаршировать» на парковке за ледовой ареной «Трактор».

«А мы настаиваем! Настаиваем на своем праве на благоприятную среду и праве на проведение мирных акций», – заявили общественники и подали в мэрию новое уведомление: на этот раз на 18 ноября. Место проведения то же – Кировка либо парк Гагарина. Во время шествия предполагается использовать лозунги и плакаты: «Хватит травить наших детей!», «Хотим чистое небо!»; «Хотим чистый воздух!», «Челябинск, дыши!», «Томинский ГОК – угроза национальной безопасности», «Томинскому ГОК – НЕТ!», «За чистый воздух!», «Я не родился…», «Я родился, чтобы болеть?!» и так далее. Отказ чиновников не стал для организаторов неожиданностью, удивило другое:

«В устной форме нам почему-то предложили поменять формат мероприятия с шествия на митинг. Зачем, для чего и почему, никаких внятных объяснений не последовало, – рассказывает один из инициаторов акции Андрей Костенко. – Но мы же прекрасно понимаем, что это всё для того, что бы выдавить нас с Кировки или парка имени Гагарина на автопарковку за ледовой ареной «Трактор». Д а и вообще, в этот раз они видимо считают, что не просто идут нам на уступки, а прямо-таки осчастливливают новым местом. Каким? Барабанная дробь! Сквер имени Колющенко! Видимо, им кажется, что после реконструкции там достаточно дорожек для проведения шествия. Наши дальнейшие действия: в это воскресенье, 18 ноября, лично я пройдусь по Кировке, что бы убедиться: рассказы о том, что на это время там заявлены какие-то мероприятия – ложь. Ну а там, видимо, уже пора подключать прокуратуру для надзора за соблюдением законов».

Андрей Костенко: «Чиновница очень не хотела, что бы я снимал её на видео. Но нам же важно, что бы чиновники не просто отгораживались от нас формальными документами, но и объяснялись, из каких соображений они нарушают наши конституционные права. Так ведь?»

«Что важно: нам так и озвучила нам, какие же мероприятия запланированы планируются на Кировке в то время, когда подали заявку мы, ссылаясь на то, что нельзя раскрывать персональные данные, – продолжает Костенко. – А мы серию и номер паспорта и не спрашивали, нам лишь нужно, чтобы система согласования акций была открытой и прозрачной, о чём, кстати, в администрацию направляла письмо уполномоченный по правам человека по Челябинской области Маргарита Павлова, к которой мы по данному вопросу идём завтра на приём».

Челябинск, Павел Зварзин

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