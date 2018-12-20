Как бы выборы: мэрия Челябинска изменила риторику по экологическим проблемам (ВИДЕО)

Экоактивисты заставили челябинских чиновников прислушаться к общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Челябинска прошла встреча ВРИО главы города Владимира Елистратова и представителей экологических движений «Челябинск, дыши!» и «Стоп-ГОК».

Напомним, об этой встрече чиновники экоактивисты договорились 12 декабря, когда толпа горожан прорвалась в мэрию на двенадцатый день царящего в городе смога. Тогда ВРИО мэра попытался уверить челябинцев, что за последние 20 лет экологическая ситуация в городе существенно улучшилась. Когда же этого не удалось, пообещал встретиться с их представителями до нового года.

Вторая встреча тоже не обошлась без скандала. Сначала Владимир Елистратов вдруг обиделся на активистов движения «Челябинск, дыши!» за то, что те призывают горожан принять участие в Марше матерей, еще даже не встретившись с ним, и призвал всех желающих принять участие в намеченной встрече. Соответствующий комментарий был распространен во вторник, 18 декабря. А уже на следующий день, 19 декабря, пресс-служба мэрии заявила, что встреча будет проходить узким кругом и в закрытом режиме: представителям СМИ предложили подождать за дверью пресс-подхода по итогам.

При этом экоактивисты, если верить сообщению представителей администрации, с таким форматом согласились. Но после бурной дискуссии в соцсетях все-таки настояли на своем праве вести прямую трансляцию со встречи.

В мэрии согласились. Но после начала мероприятия врио главы Владимир Елистратов сделал последнюю попытку. Чиновник заявил, что «в душе» ему «неприятно» то, что встреча будет транслироваться в прямом эфире.

Но, услышав твердое «трансляция будет», смирился. Правда, прессу все-таки отправили за дверь.

Когда началось обсуждение, стало понятно настойчивое нежелание мэрии «публичить» мероприятие: чиновники подготовили до безобразия формальные ответы на 12 требований экоактивистов. Так, на предложение объявлять режим чрезвычайной ситуации при неблагоприятных метеоусловиях 2 степени и выше, а также создать штаб по выходу из чрезвычайной ситуации с участием представителей научной общественности, экоактивистов и государственных органов ВРИО замглавы по вопросам ЖКХ Евгений Крехтунов заявил, что для объявления ЧС законодательством установлены жесткие требования: единовременное превышение ПДК по загрязняющим веществам сверх 10 ПДК либо превышение 5 среднесуточных ПДК в течение пяти дней подряд. Так что ни ЧС вам, ни штаба, резюмировал чиновник.

Впрочем, Владимир Елистратов поправил своего зама, заявив, что штаб – не штаб, а рабочую группу создать можно.

На требование оборудовать образовательные, медицинские и социальные учреждения системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами представитель Роспотребнадзора также отослал к действующему законодательству, заявив, что оно предусматривает обязательное оснащение лишь некоторых помещений, например, школьных кабинетов химии. Для остальных помещений, подчеркнул чиновник, такая мера не предусмотрена.

Далее последовали выступления в таком же духе. Оказывается, и Челябинская свалка у нас не горит, а всего лишь тлеет иногда. И полигон ТБО в Полетаево не горит, а горит что-то совсем рядом. И Коркинский разрез не потушен, конечно, окончательно, но успешно тушится и в каких-то местах тоже уже не горит.

Наконец, благостные рапорты чиновников вывели экоактивистов из себя. «Вы сейчас сидите и рассказываете, что нет проблемы, когда мы знаем, что она есть! – взорвались представители движения «Челябинск, дыши!» – Или, по вашему, люди в мэрию 12 декабря просто так пришли, а не оттого, что задыхаются от смога?! Здесь в каждом пункте проблема. И не надо нам говорить, что их нет! Мы пришли, чтобы услышать, как вы собираетесь эти проблемы решать! А пока – это не конструктивное обсуждение!»

После этой вспышки поведение чиновников изменилась. Оказалось даже, что и требование переноса предприятий за черту города – не такая уж фантастика. ВРИО мэра Елистратов заявил, что постепенно это будет происходить. Даже не исключил, что подобные решения собственники будут принимать, в том числе, побуждаемые увеличением фискальной нагрузки.

В итоге представители мэрии взяли на заметку все предложения экоактивистов и пообещали еще раз их проработать. Так, общественники заявили о необходимости прописать четкие требования к действиям в условиях НМУ: «Чтобы не было такого, что в городе НМУ, а в одном детском саду детей выводят травиться на прогулку, а в другом оставляют в помещении да еще и нагоняй получают за то, что проигнорировали прогулку», – привел пример один из экоактивистов.

Г-н Елистратов пообещал собрать рабочую группу, включив в нее предложенные общественниками кандидатуры, которая и будет прорабатывать вопросы улучшения экологической ситуации.

Будет ли польза от сегодняшней встречи, покажет время. Хотя столь разительное изменение отношения городских властей несколько настораживает. А если еще вспомнить, что мэрия согласовала проведение Марша матерей, которые «заворачивала» на протяжении нескольких месяцев... Не оставляет ощущение, что такое «потепление» обусловлено грядущими губернаторскими выборами и выборами в Челябинскую городскую Думу. Слишком уж моментально зачастую те же самые чиновники поменяли свое отношение к тем же самым инициативам и людям.

Наконец, обещание собрать рабочую группу и обсуждать варианты позволяет создавать видимости работы и ничего серьезного при этом не предпринимать. И так дотянуть до выборов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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