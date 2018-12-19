Мэрия Челябинска испугалась горожан и прессы (ВИДЕО)

Встреча ВРИО главы Челябинска Владимира Елистратова с экоактивистами будет закрытой и от горожан, и от прессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временно исполняющий полномочия главы областного центра Владимир Елистратов продолжает ударными темпами сокращать число участников обсуждения экологической обстановки в Челябинске и подрывать авторитет – как собственный, таки власти вообще.

Напомним, 12 декабря чиновник, общаясь с прорвавшимися в мэрию горожанами, пригласил эко-активистов на встречу, чтобы обсудить их требования. При этом категорически отказался обсуждать насущную для всех горожан проблему с ними напрямую. Г-н Елистратов заявил, что встреча должна состояться «не в этом формате», намекая на десятки, если не сотни челябинцев, прорвавшихся в здание администрации.

Интересно, что организовавшее «прорыв» движение «Челябинск, дыши!» приняла это условие мэрии. А челябинцы продолжили настаивать на своем участии в обсуждении экологической проблематики. И собираются теперь выйти на «Марш матерей», согласованный, наконец, администрацией города.

Правда, подобная настойчивость почему-то сильно обидела ВРИО главы Челябинска. И вчера он поделился этой обидой с прессой. «Маршем к чистому небу не прийти. Экологические проблемы нужно решать эффективными действиями. Приглашаю горожан, матерей к обещанному обсуждению заявленных требований в стенах городской администрации 20 декабря в 16:30. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог», – заявил Елистратов.

Но тут возмутились уже экоактивисты: как так, договаривались же собраться «в узком кругу»?! Это, кстати, тоже вызывает определенные вопросы: откуда у делегатов общественности такая тяга к междусобойчику с чиновниками. Тем более, что сами чиновники сначала говорят одно, потом от своих слов отказываются.

Экоактивисты: «Так в каком формате встречаться будем?!»

Итак, мало того, что пригласив «всех желающих», встречу решили провести не только в узком формате, так ее еще закрыли от прессы. «Встреча временно исполняющего полномочия главы города Челябинска В.А. Елистратова и представителей федеральных надзорных органов с экоактивистами пройдет в узком формате за закрытыми дверями завтра, 20 декабря. Такое решение было принято всеми сторонами», – оповестила СМИ пресс-служба мэрии.

Возможно, таким образом г-н Елистратов решил обезопасить себя от «неверной интерпретации» своих слов представителями журналистского сообщества. При этом он совершенно не постеснялся пренебречь требованиями закона «О средствах массовой информации», дающих гражданам и СМИ право «на оперативное получение достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц (статья 38).

Причем самое забавное: экоактивисты на закрытие встречи от прессы согласились (в соцсетях уверяют, что их уговорили чиновники, но не объясняют, почему они соглашаются играть по чиновничьим правилам). Складывается удивительная ситуация: встреча с общественниками будет проходить втайне от горожан, интересы которых, вроде бы, должны представлять общественники. Не понятно только, как потом эти делегаты смогут доказать, что представители мэрии им что-то сказали или обещали, если чиновники в очередной раз откажутся от своих слов. Все еще помнят историю с активистами движения «СТОП-ГОК», согласившимися на закрытую встречу с РМК, что из этого вышло и как им пришлось потом оправдываться. И еще хотелось бы напомнить: если бы не те самые горожане, массово пришедшие 12 декабря в мэрию, и пресса, от которых теперь хотят «закрыться» и чиновники, и «делегаты», этой встречи вообще бы не было, так как только массовые протесты и широкая огласка (ну, и еще грядущие выборы) заставляют чиновников прислушиваться к населению.

Между тем, отказать прессе в информации, согласно законодательству РФ, возможно, только если эта информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Какую тайну может раскрыть на встрече с эко-активистами Владимир Елистратов? Что администрация не может влиять на промышленников – у нее нет полномочий? И что многочисленный чиновничий аппарат не в состоянии справиться с проблемами, создаваемыми бизнесменами и промышленниками, многие из которых, кстати, являются депутатами Законодательного собрания Челябинской области и городской Думы, то есть по статусу стоят выше мэра Челябинска? А Елистратову еще выбираться у них в феврале, чтобы избавиться от приставки «временный», а избавиться очень хочется?

Это единственное, о чем он не может завить открыто. Но это – секрет Полишинеля. А поведение градоначальника в такой ситуации лишь подчеркивает: ВРИО не умеет и не хочет общаться с вверенным ему населением. Но в страхе потерять место наносит администрациям города и области новые имиджевые удары.

Получить объяснение столь резкой смены настроения г-на Елистратова у начальника управления информационной политики администрации города Владимира Сафонова пока не удалось – чиновник оказался недоступен. В самом же управлении лишь подтвердили, что встреча будет закрытой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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