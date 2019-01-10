Дуплет: на пост мэра Челябинска заявились фаворит и технический кандидат

Число претендентов на пост челябинского градоначальника выросло до восьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ на участие в конкурсе по выборам мэра Челябинска подал временно исполняющий полномочия градоначальника Владимир Елистратов.

Еще одним претендентом стал глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел. И если г-н Елистратов назывался в числе кандидатов, за которыми будет стоять администрация губернатора Челябинской области, районный глава вряд ли претендует на большее, чем статус технического кандидата.

Таким образом, число претендентов на пост мэра Челябинска выросло до восьми человек. Ранее в конкурсную комиссию подали пакеты документов член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец, руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский, сотрудник ПФР Дмитрий Олейник, собственник мебельной компании «Аргус групп» Виктор Легенчук, а также Игорь Попов и Георгий Невский.

Интересно, что из восьми претендентов только Елистратов и Орел обладают опытом административно-хозяйственной работы и муниципальной службы одновременно. Так что конкурсной комиссии не составит труда оставить в финале именно этих двух чиновников.

Конечно, депутаты местных парламентов в Челябинской области иногда преподносят сюрпризы, и в итоге победителями конкурса становятся откровенно «технические» фигуры. Но вряд ли на подобный финт способна Челябинская городская Дума. А это значит, что победителем конкурса на пост главы Челябинска уже сегодня практически со 100-процентной уверенностью можно считать Владимира Елистратова – человека, уже продемонстрировавшего свои неумение работать в публичном пространстве и желание все решения принимать вдали от глаз горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.19

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