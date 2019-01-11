Уже не протолкнуться: о претензиях на кресло мэра Челябинска заявили еще два человека

Число претендентов на пост главы Челябинска выросло до 10.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы в конкурсную комиссию представили предприниматель Андрей Угланов и помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области от ЛДПР Андрей Самохвалов.

Ранее в конкурсную комиссию подали пакеты документов член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец, руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский, сотрудник ПФР Дмитрий Олейник, собственник мебельной компании «Аргус групп» Виктор Легенчук, а также Игорь Попов и Георгий Невский. Вчера о своих претензиях на кресло мэра завили временно исполняющий полномочия градоначальника Владимир Елистратов и глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Напомним, документы принимаются до 15 января.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.01.19

Не получилось покататься: в Копейске подростки подожгли авто. / В Миассе могут не состоятся традиционные крещенские купания. / Почти половина «дорожного» бюджета Челябинска уйдет на две развязки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»