Социофобия: в мэрии Челябинска изменили правила работы со СМИ

В администрации Челябинска изменили правила работы со СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если до сих пор на пресс-подходах после аппаратных совещаний, проводимых в мэрии каждый понедельник, мог присутствовать, по сути, любой желающий, сумевший попасть в мэрию, то теперь доступ будет ограничен.

«С понедельника, 24 декабря 2018 года, меняются правила пресс-подхода к главе Челябинска после аппаратного совещания администрации города. Всем представителям СМИ, желающим принять в нем участие, необходимо иметь при себе редакционное удостоверение. Журналисты, корреспонденты, видео- или фотооператоры, которые не смогут подтвердить свою принадлежность к редакциям СМИ, не будут допускаться на подход», – разослала предупреждения пресс-служба мэрии.

Отметим, что ВРИО градоначальника Владимир Елистратов к прессе относится очень болезненно и, походе, не совсем понимает, какую роль выполняют средства массовой информации в обществе. Например, вчера, на встрече с эко-активистами, Елистратов заявил, что для конструктивной работы из зала необходимо удалить прессу: щелканье фотоаппаратов и видеосъемка, по его мнению, мешает выполнению поставленных задач, а нацеленные на него камеры ему « в душе неприятны».

Не совсем понятно, зачем г-н Елистратов с такими проявлениями социофобии собирается баллотироваться в мэры: должность эта публичная, подразумевающая не только пристальное внимание прессы к каждому шагу и слову градоначальника, но и регулярные встречи с широкой общественностью, которые ВРИО главы города тоже, похоже, не очень жалует, стремясь обсуждать проблемы в «узком кругу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.12.18

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