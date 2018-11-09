«А мы настаиваем!» В Челябинске снова собираются провести Марш матерей

Челябинские общественники не отступают от намерения провести Марш матерей.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально мероприятие планировалось провести на Кировке 21 октября. Но власти Челябинска место не согласовали, предложив женщинам «помаршировать» на парковке за ледовой ареной «Трактор».

«А мы настаиваем! Настаиваем на своем праве на благоприятную среду и праве на проведение мирных акций», – заявили общественники и подали в мэрию новое уведомление: на этот раз на 18 ноября. Место проведения то же – Кировка. Во время шествия предполагается использовать лозунги и 00 плакаты: «Хватит травить наших детей!», «Хотим чистое небо!»; «Хотим чистый воздух!», «Челябинск, дыши!», «Томинский ГОК – угроза национальной безопасности», «Томинскому ГОК – НЕТ!», «За чистый воздух!», «Я не родился…», «Я родился, чтобы болеть?!» и так далее.

Предполагаемое количество участников – до 150 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.11.18

И овцы целы, и волки сыты: Росприроднадзор умудрился не привлечь к ответственности ЧЭМК. / Челябинцы намерены опротестовать запрет на проведение публичных мероприятий под окнами чиновников. / 9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»