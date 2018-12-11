Кто виноват, что нечем дышать? Голосование на сайте РИА «Новый День»

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях II степени опасности ожидаемо продлили еще на сутки. Смог над областным центром висит без перерыва уже 10 дней, половину из них концентрация загрязняющих веществ превышает 3 ПДК.

В поисках виноватых чиновники выдвигают версии одну любопытнее другой, а горожане заполонили соцсети фотографиями, на которых отчетливо видно, чьи трубы дымят.

РИА «Новый День» предлагает читателям высказать свои версии, кто вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в Челябинске (можно выбрать несколько вариантов):

ОАО «ЧТПЗ» ОАО «Фортум» (ТЭЦ и ЧЭГРЭС) Челябинский цинковый завод ООО «Мечел-Кокс» АО «Транснефть-Урал» ООО «ЗУКМ» АО «НПО «Электромашина» ПАО «ЧМК» АО «ЧЗМК» ПАО «ЧКПЗ» ЗАО «ЧСДМ» АО «ЧЭМК» АО «Макфа» МУП «Дворец спорта Юность» АО «Сигнал» ОАО «Хлебпром» Пункты по сбору металлолома Киоски с шаурмой и хлебопекарни Автомобили Люди, потому что дышат

Проголосовать можно здесь

P.S. Все предпрития, перечисленные в списке, включены в перечень для передачи прогнозов НМУ в 2018 году, на том, что пункты по сбору металллома и автомобильный транспорт вносят огромную долю в загрязнение воздуха, настаивает министрество экологии Челябинской области, варианты №11, №18 и №20 предложены читателями РИА «Новый День».

Челябинск, Светлана Намская

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