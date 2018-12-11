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Вторник, 11 декабря 2018, 18:29 мск

Новости Челябинск

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Кто виноват, что нечем дышать? Голосование на сайте РИА «Новый День»

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях II степени опасности ожидаемо продлили еще на сутки. Смог над областным центром висит без перерыва уже 10 дней, половину из них концентрация загрязняющих веществ превышает 3 ПДК.

В поисках виноватых чиновники выдвигают версии одну любопытнее другой, а горожане заполонили соцсети фотографиями, на которых отчетливо видно, чьи трубы дымят.

РИА «Новый День» предлагает читателям высказать свои версии, кто вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в Челябинске (можно выбрать несколько вариантов):

  1. ОАО «ЧТПЗ»
  2. ОАО «Фортум» (ТЭЦ и ЧЭГРЭС)
  3. Челябинский цинковый завод
  4. ООО «Мечел-Кокс»
  5. АО «Транснефть-Урал»
  6. ООО «ЗУКМ»
  7. АО «НПО «Электромашина»
  8. ПАО «ЧМК»
  9. АО «ЧЗМК»
  10. ПАО «ЧКПЗ»
  11. ЗАО «ЧСДМ»
  12. АО «ЧЭМК»
  13. АО «Макфа»
  14. МУП «Дворец спорта Юность»
  15. АО «Сигнал»
  16. ОАО «Хлебпром»
  17. Пункты по сбору металлолома
  18. Киоски с шаурмой и хлебопекарни
  19. Автомобили
  20. Люди, потому что дышат

Проголосовать можно здесь

P.S. Все предпрития, перечисленные в списке, включены в перечень для передачи прогнозов НМУ в 2018 году, на том, что пункты по сбору металллома и автомобильный транспорт вносят огромную долю в загрязнение воздуха, настаивает министрество экологии Челябинской области, варианты №11, №18 и №20 предложены читателями РИА «Новый День».

Челябинск, Светлана Намская

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