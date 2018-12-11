Кто виноват, что нечем дышать? Голосование на сайте РИА «Новый День»

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях II степени опасности ожидаемо продлили еще на сутки. Смог над областным центром висит без перерыва уже 10 дней, половину из них концентрация загрязняющих веществ превышает 3 ПДК.
В поисках виноватых чиновники выдвигают версии одну любопытнее другой, а горожане заполонили соцсети фотографиями, на которых отчетливо видно, чьи трубы дымят.
РИА «Новый День» предлагает читателям высказать свои версии, кто вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в Челябинске (можно выбрать несколько вариантов):
- ОАО «ЧТПЗ»
- ОАО «Фортум» (ТЭЦ и ЧЭГРЭС)
- Челябинский цинковый завод
- ООО «Мечел-Кокс»
- АО «Транснефть-Урал»
- ООО «ЗУКМ»
- АО «НПО «Электромашина»
- ПАО «ЧМК»
- АО «ЧЗМК»
- ПАО «ЧКПЗ»
- ЗАО «ЧСДМ»
- АО «ЧЭМК»
- АО «Макфа»
- МУП «Дворец спорта Юность»
- АО «Сигнал»
- ОАО «Хлебпром»
- Пункты по сбору металлолома
- Киоски с шаурмой и хлебопекарни
- Автомобили
- Люди, потому что дышат
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P.S. Все предпрития, перечисленные в списке, включены в перечень для передачи прогнозов НМУ в 2018 году, на том, что пункты по сбору металллома и автомобильный транспорт вносят огромную долю в загрязнение воздуха, настаивает министрество экологии Челябинской области, варианты №11, №18 и №20 предложены читателями РИА «Новый День».
Челябинск, Светлана Намская
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