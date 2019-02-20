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Среда, 20 февраля 2019, 09:27 мск

Новости Челябинск

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Челябинцам предлагают доплачивать за смог

Для челябинцев предлагают установить дополнительные льготы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Законодательное собрание Челябинской области поступило обращение с предложением выступить с законодательной инициативой и внести в Госдуму законопроект о льготах для граждан, постоянно проживающих на территории Челябинска. Аналогичное письмо поступило в приемную Президента РФ.

«Раз уж власти не могут справиться со смогом и НМУ, регулярно терроризирующими Челябинск, не в силах перенести вредные производства на безопасное расстояние от города и не строить новые, даже не в состоянии заставить предприятия сократить выбросы и установить очистительные фильтры должного качества, тогда пусть компенсируют челябинцам причиняемый вред здоровью через льготы, как лицам, проживающим в неблагоприятных условиях», – заявляет автор инициативы.

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Предлагается:

1. Сохранить для челябинцев прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

2. Удлинить оплачиваемый отпуск с 24 до 45 календарных дней.

3. Дополнительно к отпускным выплачивать 1,5 прожиточных минимума ( сегодня это 15 тысяч 750 рублей) для возможности организации отдыха за пределами Челябинска, либо предоставлять бесплатные путевки в санатории и профилактории.

4. Установить для города Челябинска дополнительный районный «челябинский» коэффициент, помимо уральского, в размере 20%.

«Откуда взять деньги? У предприятий-загрязнителей воздуха! Пусть заплатят», – говорит общественник Лев Большаков.

Предлагается создать специальный фонд, средства в который будут отчислять основные предприятия – загрязнители.

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев переслал обращение первому вице-губернатору Челябинской области Евгению Редину с просьбой рассмотреть по существу.

О реакции депутатов ЗСЧО пока ничего не известно: обращение поступило в Собрание 19 февраля, и, например, в повестке сегодняшнего заседания комитета по экологии и природопользованию, данный вопрос не значится.

Челябинск, Павел Зварзин

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