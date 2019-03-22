Вдруг: в ЗСЧО заинтересовались инициативой о компенсации челябинцам за неблагоприятные условия для жизни

Южноуральские власти резко изменили подход к экологическим проблемам Челябинской области и общественным эко-инициативам.

Как уже сообщал «Новый День», в середине февраля в Законодательное собрание Челябинской области поступило обращение с предложением выступить с законодательной инициативой и внести в Госдуму законопроект о льготах для граждан, постоянно проживающих на территории Челябинска.

«Раз уж власти не могут справиться со смогом и НМУ, регулярно терроризирующими Челябинск, не в силах перенести вредные производства на безопасное расстояние от города и не строить новые, даже не в состоянии заставить предприятия сократить выбросы и установить очистительные фильтры должного качества, тогда пусть компенсируют челябинцам причиняемый вред здоровью через льготы, как лицам, проживающим в неблагоприятных условиях», – заявлял автор инициативы.

Аналогичное письмо было направлено в приемную Президента РФ. Там отреагировали довольно быстро: по отработанной схеме отправили обращение по инстанциям: переслали в правительство Челябинской области, оттуда – в мэрию Челябинска. Городские чиновники получили документ уже в конце февраля. Там еще дне 10 думали, что ответить, и, наконец, сообщили: у города нет полномочий решать подобные вопросы. И пообещали передать инициативу в региональный парламент.

Все это время Законодательное собрание Челябинской области, куда обращение поступило одновременно с «прибытием» в администрацию президента, хранило молчание.

19 марта губернатор Борис Дубровский ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Алексея Текслера, который на встрече с президентом РФ в числе своих первоочередных задач назвал решение экологических проблем. И повторил это во время представления в регионе. А затем еще раз – на встрече со спикером ЗСЧО Владимиром Мякушем.

Беседа состоялась утром 21 марта, а уже вечером домой к автору инициативы о льготах Льву Большакову приехали сотрудники аппарата Законодательного собрания и пригласили прибыть утром 22 марта на встречу с вице-спикером Мариной Поддубной.

«Встречался сегодня с вице-спикером Законодательного собрания Мариной Поддубной (по её инициативе), – рассказал РИА «Новый День» Лев Большаков. – На встрече так же присутствовали начальники управлений аппарата Заксобрания по социальной политике, по бюджету и налогам. Уточнялись вопросы по созданию фонда за счет средств предприятий- загрязнителей воздуха. Меня заверили, что инициатива по введению льгот для челябинцев в связи с неблагоприятными экологическими условиями будет прорабатываться, было решено создать рабочую группу с привлечением правительства области в лице вице-губернатора Сушкова и депутатов Государственной думы. Пока не большой, но всё же результат».

Надеяться на скорое решение вопроса, конечно, не стоит: в ЗСЧО сильно промышленное лобби. А владелец Коркинского разреза, который горожане считают одним из главных загрязнителей воздуха, и вовсе возглавляет комитет по экологии. Поэтому создавать рабочую группу и прорабатывать инициативу депутаты могут довольно долго.

Показательна сама последовательность событий, подтверждающая, что южноуральские парламентарии, хоть и считаются народными избранниками, ориентируются в своей работе на сигналы не «снизу», а «сверху».

Похоже, что в скорое решение не поверил и автор инициативы: «Мы будем продолжать сбор подписей под петицией о введении для челябинцев льгот в качестве компенсации вреда, причиняемого неблагоприятными экологическими условиями, – говорит Лев Большаков. – Теперь уже и на улицах города. Весь вред, причиняемый вредными выбросами и НМУ челябинцам, должен быть компенсирован!»

Челябинск, Светлана Намская

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