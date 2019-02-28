Да ладно! Предложения по экологическим льготам для челябинцев «отправлено на исполнение» в мэрию (ФОТО)

В правительстве Челябинской области отреагировали на предложение установить льготы для челябинцев, страдающих от бесконечного смога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине февраля в администрации президента РФ и Законодательном собрании Челябинской области получила письма с инициативой доплачивать жителям областного центра за неблагоприятную среду обитания.

«Раз уж власти не могут справиться со смогом и НМУ, регулярно терроризирующими Челябинск, не в силах перенести вредные производства на безопасное расстояние от города и не строить новые, даже не в состоянии заставить предприятия сократить выбросы и установить очистительные фильтры должного качества, тогда пусть компенсируют челябинцам причиняемый вред здоровью через льготы, как лицам, проживающим в неблагоприятных условиях», – заявлял автор инициативы и выдвигал ряд предложений.

И вот первая реакция властей: «Получил сегодня что-то вроде правительственной телеграммы, из текста которой следует, что моё обращение по поводу льгот для челябинцев отправлено на исполнение в главное управление по труду и занятости населения и в администрацию Челябинска, – рассказывает автор инициативы Лев Большаков. – Что означает «на исполнение», мне не ясно, будут реализовывать? В любом случае чиновники тянут время, отсрочили ответ по существу ещё на 30 дней».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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