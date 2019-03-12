В Челябинске начался сбор подписей за компенсацию вреда, причиняемого неблагоприятными экологическими условиями

В Челябинске начался сбор подписей под петицией о введении для челябинцев льгот в качестве компенсации вреда, причиняемого неблагоприятными экологическими условиями.

Как уже сообщал «Новый День», в середине февраля в администрации президента РФ и Законодательном собрании Челябинской области получили письма с инициативой доплачивать жителям областного центра за неблагоприятную среду обитания.

«Раз уж власти не могут справиться со смогом и НМУ, регулярно терроризирующими Челябинск, не в силах перенести вредные производства на безопасное расстояние от города и не строить новые, даже не в состоянии заставить предприятия сократить выбросы и установить очистительные фильтры должного качества, тогда пусть компенсируют челябинцам причиняемый вред здоровью через льготы, как лицам, проживающим в неблагоприятных условиях», – заявлял автор инициативы и выдвигал ряд предложений.

Письмо в администрации президента получили и, по отработанной схеме, отправили по инстанциям: переслали в правительство Челябинской области, оттуда – в мэрию Челябинска. А городские чиновники совершенно искренне ответили, что у них нет полномочий решать подобные вопросы.

«Обращался в приемную президента, а ответ пришел из администрации города, в которой говорят, что у них нет полномочий. Так я обращался не к вам! Хотят, чтоб этим занимались депутаты, обещают передать им мою инициативу. Ждать этого мы не будем, – комментирует автор инициативы Лев Большаков. – Начнем массовый сбор подписей».

В петиции, которую намереваются отправить в администрацию президента и Госдуму, говорится:

«В связи с неспособностью органов государственной власти обеспечить жителям Челябинска благоприятных для проживания и нормальной жизнедеятельности экологических условий и невозможностью переноса вредных производств за черту города, в целях поддержания здоровья горожан, предотвращения оттока квалифицированных кадров и улучшения качества жизни челябинцев, предлагаю установить для лиц, постоянно проживающих в городе Челябинске, следующие льготы:

1. Сохранить для челябинцев прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

2. Удлиненный оплачиваемый отпуск в размере 45 календарных дней.

3. Дополнительную выплату при уходе в отпуск в размере 1,5 минимальных прожиточных минимума (15750 р.) для возможности организации отдыха за пределами города Челябинска, либо предоставления бесплатных путевок в санатории и профилактории.

4. Установить для города Челябинска дополнительный районный «челябинский» коэффициент, помимо уральского, в размере 20 процентов оклада.

Для реализации вышеуказанных мер предлагаю создать специальный фонд, наполнение которого денежными средствами обеспечить за счет основных предприятий-загрязнителей воздуха, находящихся в черте Челябинской агломерации».

Напомним, челябинцы уже высказали свое мнение, кто является главным загрязнителем воздуха в городе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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