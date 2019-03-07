Биологическая опасность: челябинцы назвали виновных в загрязнении атмосферного воздуха (ИНФОГРАФИКА)

Челябинцы назвали виновных в загрязнении атмосферного воздуха: их варианты кардинально разошлись с версиями чиновников.

РИА «Новый День» предложил читателям ответить на вопрос: «Кто виноват, что нечем дышать?» в декабре 2018 года, когда на фоне безветренной погоды удушающий смог провисел над городом практически весь месяц. Чиновники находили ситуации весьма любопытные объяснения: например, что удушливую атмосферу в областном центре создают пункты приема металлолома. Горожане в ответ заполонили соцсети фотографиями, на которых было отчетливо видно, чьи трубы дымят.

РИА «Новый День» предоставил читателям возможность высказать свои версии, кто вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в Челябинске.

В список для голосования были внесены предприятия, включенные в перечень для передачи прогнозов НМУ в 2018 году, на том, что пункты по сбору металллома и автомобильный транспорт вносят огромную долю в загрязнение воздуха, настаивало министерство экологии Челябинской области, варианты №11, №18 и №20 предложены читателями РИА «Новый День». Голосовавшие могли выбрать несколько вариантов.

В результате, пункты по сбору металлолома не набрали и 1% голосов, а доля автомобилей оказалась в пределах статпогрешности. А вот главными загрязнителями воздуха челябинцы назвали Электрометаллургический комбинат, «Мечел-Кокс», Челябинский цинковый завод, ЧМК и Коркинский разрез.

Итоги голосования представлены в инфографике.

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

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