«Кто его танцевал…» Темой дня в Челябинске стали обнимашки губернатора

Едва ли ни главной новостью после объявления итогов выборов стали дружеские связи новоявленного губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Объятия главы региона и бизнесмена с неоднозначной репутацией обсуждают не только в политтусовке, но и во всевозможных соцсетях. Некоторые даже заподозрили в этой истории гнусную провокацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет облетела фотография, сделанная 9 сентября сотрудником одного из челябинских СМИ: в закрытом дворе Законодательного собрания Челябинской области, где не бывает посторонних, владелец ЧЭМК крепко обнимает Алексея Текслера. Алексей Текслер счастливо улыбается.

Напомним, что Алексей Текслер объявил решение экологических проблем одним из своих приоритетов. И челябинцы, уставшие от постоянного смога, надеялись, что новый глава региона если не разберется с промышленниками, игнорирующими предупреждения о НМУ, то хотя бы «закрутит» гайки. Правда, звучали и скептические замечания: дескать, человек, долгое время живший в Норильске, челябинского смога и не заметит. Но таких пессимистов было немного. Большинство горожан верило в лучшую долю. И тут такое…

Интернет, буквально, взорвался:

«Текслер официально стал избранным губернатором Челябинской области. Такое удостоверение ему вручили в региональном избиркоме 9 сентября после подведения итогов голосования, передаёт журналист. А сразу после официальных мероприятий во дворе комиссии главу региона встретил совладелец ЧЭМК Александр Аристов. Замечу не с парадного входа, а именно во дворе, то есть не хотели, чтоб их трогательные обнимашки видели простые холопы! – возмущается одна из горожанок. – Надеюсь, теперь, дорогие избиратели, вы поняли, за что проголосовали? Да-да, дорогие мои, смог в ближайшие 5 лет в Челябинске не прекратится, а будет только ещё больше».

Ситуацию попытались перевести в другую плоскость: пустили слух, что фотография появилась не просто так. Дескать, не мог корреспондент оказаться случайным свидетелем – он заранее знал, что снимать и когда снимать (ну, а что еще делать журналисту в облизбиркоме на следующий день после выборов?); и разлетелось фото по СМИ – соцсетям тоже неслучайно.

«Заказчикам было важно показать, что Аристов и Текслер находятся в теплых и доверительных отношениях, – анализируют диванные эксперты. – Что, совсем дела так плохи, что стоило идти на такие откровенно постановочные истории?»

Если исходить из этой версии, то у упомянутых заказчиков дела лучше всех: ведь, получается, что они не только подкупили сделавшего фото журналиста, но и заставили Текслера и Аристова обниматься там, где нужно и когда нужно. А иначе, как они все трое сошлись в одно время в одном месте, да еще и сделали то, что надо для постановки? Могли ведь просто руки пожать.

Только не ясно, зачем вообще затевалась вся эта «заказуха», если заказчик запросто организует постановки с участием первого лица области и одного из самых влиятельных олигархов. Просто приказал бы им сделать, что требуется, – и все дела. Заставил же он их обниматься... Не в бессознательном же состоянии они это делали. Да еще так искренне.

Ну, хорошо, допустим, их использовали втемную: кто-то сумел проникнуть в голову Аристову и узнать, что он собирается обниматься с Текслером…

В общем, если кто-то пытался версией неслучайности фотографии защитить губернатора, то сделал только хуже – теперь над всей этой ситуацией еще и смеются. Прямо как в истории со шпилем Солсберийского собора.

По большому счету, Алексей Текслер, как человек, имеет полное право обниматься с кем ему вздумается.

Важно, чьи интересы он будет защищать как губернатор.

Челябинск, Софья Артемьева

Челябинск. Другие новости 10.09.19

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