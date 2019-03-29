10 дней назад в Челябинской области сменился глава региона: губернатор Борис Дубровский ушел в отставку, временно исполняющим его обязанности назначен Алексей Текслер.
Напомним, срок Дубровского истекал в сентябре 2019 года, и у его преемника осталось менее полугода, чтобы заслужить доверие южноуральцев и победить на губернаторских выборах.
«Новый День» предложил своим читателям помочь новому главе региона определиться с приоритетами, назвав главные вопросы, от решения которых зависит, будут ли южноуральцы голосовать за Алексея Текслера.
В голосовании на сайте агентства приняли участие 2 тысячи 942 человека.
Тройка первоочередных проблем, требующих немедленного решения, выглядит следующим образом:
- Существенно повысить штрафы, сократить нормативы, усилить контроль и заставить заводы платить за выбросы в атмосферу
- Вернуть прямые выборы мэра и депутатов городской Думы в Челябинске
- Запретить Томинский ГОК
За ними с минимальным отрывом идут еще три «больных» вопроса: проблемы обманутых дольщиков, возрождение муниципального и межмуниципального общественного транспорта, а также банальное наведение порядка: люди хотят, чтобы на улицах было чисто, безопасно, все коммуникации и системы жизнеобеспечения работали без сбоев. Подробные итоги голосования смотрите в инфографике (поскольку выбрать можно было несколько вариантов, в итоговой статистике отразилось общее число голосов – 12 тысяч 564, за вариант «Мне все равно, кого выберут» отдано 12 голосов):
Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов
Челябинск. Другие новости 29.03.19
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