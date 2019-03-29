Южноуральцы определили, что нужно сделать, чтобы стать губернатором Челябинской области (ИНФОГРАФИКА) Итоги голосования на сайте РИА «Новый День»

10 дней назад в Челябинской области сменился глава региона: губернатор Борис Дубровский ушел в отставку, временно исполняющим его обязанности назначен Алексей Текслер.

Напомним, срок Дубровского истекал в сентябре 2019 года, и у его преемника осталось менее полугода, чтобы заслужить доверие южноуральцев и победить на губернаторских выборах.

«Новый День» предложил своим читателям помочь новому главе региона определиться с приоритетами, назвав главные вопросы, от решения которых зависит, будут ли южноуральцы голосовать за Алексея Текслера.

В голосовании на сайте агентства приняли участие 2 тысячи 942 человека.

Тройка первоочередных проблем, требующих немедленного решения, выглядит следующим образом:

Существенно повысить штрафы, сократить нормативы, усилить контроль и заставить заводы платить за выбросы в атмосферу Вернуть прямые выборы мэра и депутатов городской Думы в Челябинске Запретить Томинский ГОК

За ними с минимальным отрывом идут еще три «больных» вопроса: проблемы обманутых дольщиков, возрождение муниципального и межмуниципального общественного транспорта, а также банальное наведение порядка: люди хотят, чтобы на улицах было чисто, безопасно, все коммуникации и системы жизнеобеспечения работали без сбоев. Подробные итоги голосования смотрите в инфографике (поскольку выбрать можно было несколько вариантов, в итоговой статистике отразилось общее число голосов – 12 тысяч 564, за вариант «Мне все равно, кого выберут» отдано 12 голосов):

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

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